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Отравление 100 студентов оценили в 30 тысяч. Роспотребнадзор оштрафовал ПГУПС

Петербургский университет заплатит 30 тысяч за отравление 100 студентов

Лужский городской суд оштрафовал Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I, на базе которого отравились более ста студентов. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Ленинградской области 27 августа.

Размер штрафа составил 30 тысяч рублей, следует из решения, опубликованного на сайте суда.

В июле проблемы с пищеварением испытали 125 студентов ПГУПС во время практики на базе в посёлке Плоское. В больницу с кишечной инфекцией госпитализировали шестерых. Из-за грубых нарушений в организации питания Роспотребнадзор закрыл базу. В отношении университета был составлен административный протокол по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Проректор по связям с общественностью ПГУПС Петр Рыбин заявлял, что речь идёт не об отравлениях, а о «единичных случаях расстройства желудочно-кишечного тракта».

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