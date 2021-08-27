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Летальная статистика по коронавирусу в Петербурге пополнилась 33 смертями

За последние сутки в Петербурге зафиксировали 33 смерти от COVID-19. Накануне этот показатель был равен 38. Об этом 27 августа сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Общероссийскую летальную статистику пополнили 798 человек. Это меньше, чем вчера, когда был установлен рекорд в 820 смертей.

В России за время пандемии COVID-19 забрал 180 041 жизнь, 20 443 приходится на Петербург.

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