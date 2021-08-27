Общероссийскую летальную статистику пополнили 798 человек. Это меньше, чем вчера, когда был установлен рекорд в 820 смертей.
В России за время пандемии COVID-19 забрал
Летальная статистика по коронавирусу в Петербурге пополнилась 33 смертями
За последние сутки в Петербурге зафиксировали 33 смерти от COVID-19. Накануне этот показатель был равен 38. Об этом 27 августа сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.
Общероссийскую летальную статистику пополнили 798 человек. Это меньше, чем вчера, когда был установлен рекорд в 820 смертей.
В России за время пандемии COVID-19 забрал
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