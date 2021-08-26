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Число погибших от коронавируса за сутки в РФ поднялось до рекордной отметки

Летальную статистику по COVID-19 в России за последний день пополнили 820 смертей. Это абсолютный максимум за всё время пандемии. Об этом 26 августа сообщает оперштаб.

Накануне зафиксировали 809 смертей, а днем ранее их было 794. Число погибших от коронавируса за сутки растет с 22 августа, когда выявили 762.

В Петербурге вирус унес 38 жизней. Накануне их было 30.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 179 243 смерти от COVID-19, из которых 20 410 приходится на Петербург.

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Комментарии (2)

266214468
Продолжайте снимать ограничения.
mjaroslav
Ну вот, всё вернулось в стабильность... :-(
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