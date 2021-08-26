Накануне зафиксировали 809 смертей, а днем ранее их было 794. Число погибших от коронавируса за сутки растет с 22 августа, когда выявили 762.
В Петербурге вирус унес 38 жизней. Накануне их было 30.
С начала пандемии в РФ зафиксировали
Число погибших от коронавируса за сутки в РФ поднялось до рекордной отметки
Летальную статистику по COVID-19 в России за последний день пополнили 820 смертей. Это абсолютный максимум за всё время пандемии. Об этом 26 августа сообщает оперштаб.
Накануне зафиксировали 809 смертей, а днем ранее их было 794. Число погибших от коронавируса за сутки растет с 22 августа, когда выявили 762.