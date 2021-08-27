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Двух сестер-школьниц сбили на «зебре» в Колпино

Автомобиль сбил двух девочек-подростков на пешеходном переходе в Колпинском районе Петербурга. Одну из них госпитализировали.

Как стало известно «Фонтанке», ДТП произошло в 14:10 26 августа у дома 4/35 по улице Ижорского Батальона в Колпино. 49-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Volkswagen Passat от Тверской улицы в сторону улицы Анисимова, сбил сестер 15 и 11 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемой «зебре».

В результате старшая девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы и была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. Младшую осмотрели на месте и отпустили домой в удовлетворительном состоянии, от госпитализации она отказалась.

Водитель автомобиля зарегистрирован в Алтайском крае, но проживает в Тосненском районе Ленобласти. Имеет водительский стаж более 20 лет. В момент ДТП мужчина был трезв.

Полиция ведет проверку по факту произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (9)

AndrewBarsik
Последний год регулярно сталкиваюсь с тем, что водители категорически отказываются пропускать пешехода на пешеходном переходе. И скорость небольшая, и видят пешехода, и всё равно нагло прут напролом. Считаю, что это следствие общей тенденции изменения шкалы ценностей, в которой жизнь человека, его права сместились "в конец списка".
266206839
опять смс-ил за рулём? иначе как объяснить ДТП? Если вы смотрите на дорогу - вы видите то, что происходит на дороге, но если вы смотрите в телефон, то в этот момент времени происходит всё самое плохое....
dragvs
По каждому такому случаю обязательно должна создаваться комиссия и проводиться тщательный анализ причин, которые привели к подобному случаю. С дальнейшей выработкой стратегии предотвращения. Чем занимается ГИБДД? Они переложат пару бумажек из папки в папку и на этом все закончится?
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