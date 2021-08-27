Двух сестер-школьниц сбили на «зебре» в Колпино

Автомобиль сбил двух девочек-подростков на пешеходном переходе в Колпинском районе Петербурга. Одну из них госпитализировали.



Как стало известно «Фонтанке», ДТП произошло в 14:10 26 августа у дома 4/35 по улице Ижорского Батальона в Колпино. 49-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Volkswagen Passat от Тверской улицы в сторону улицы Анисимова, сбил сестер 15 и 11 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемой «зебре».

В результате старшая девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы и была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. Младшую осмотрели на месте и отпустили домой в удовлетворительном состоянии, от госпитализации она отказалась.