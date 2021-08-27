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В Петербурге удвоили время работы ярмарок

Сроки проведения в Петербурге ярмарок продлили до 60 дней в квартал. Соответствующий законопроект городской парламент одобрил в окончательном, третьем чтении на заседании 27 августа, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Документ отправился на подписание губернатору.

По еще пока действующим правилам ярмарки могли работать не дольше 30 дней в квартал. Теперь их общее время работы продлевается до 8 месяцев в году.

Авторы законопроекта указывали, что таким образом планируется стимулировать активность малого бизнеса, а также повысить доступность для горожан продовольственных товаров из личных подсобных хозяйств поставщиков и некрупных производителей.

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Комментарии (4)

walker-СПб
На хрена? И главное зачем? Видал ярмарку у ст. м. Электросилы, видал у ст. м. Кировский завод. Подошел, посмотрел. Непонятного вида продукты с непонятными условиями хранения и какая то хрень-ширпотреб. Народу-минимум.
Вадим Линин
Давно известно, что под эгидой этих "ярмарок" идет просто нелегальная торговля. И "свою фермерскую" продукцию там искать бесполезно.
Торгуют шмотками и продуктами с баз.
Ну, и естественно, за "крышу" отстегивают в карман чиновникам.
Саша Виноградов про это много писал и фактов озвучивал.
Так что чиновники и "правоохранители" у нас еще больше разбогатеют благодаря этому нововведению.
На этих "ярмарках" почему-то пахнет апрашкой 90х с носками из Поднебесной, джинсами на картонке, приправленное "Беларусским" салом и пухлыми обветренными пальцами продавщицы с обрезанными перчатками... Господи, храни Европолис!
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