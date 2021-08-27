В Петербурге удвоили время работы ярмарок

Сроки проведения в Петербурге ярмарок продлили до 60 дней в квартал. Соответствующий законопроект городской парламент одобрил в окончательном, третьем чтении на заседании 27 августа, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Документ отправился на подписание губернатору.



По еще пока действующим правилам ярмарки могли работать не дольше 30 дней в квартал. Теперь их общее время работы продлевается до 8 месяцев в году.



Авторы законопроекта указывали, что таким образом планируется стимулировать активность малого бизнеса, а также повысить доступность для горожан продовольственных товаров из личных подсобных хозяйств поставщиков и некрупных производителей.

