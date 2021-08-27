Необычную картину запечатлели работники дорожных служб в Лужском районе Ленинградской области. Павильон на автобусной остановке в деревне Загорье облюбовало стадо овец.
Как сообщили «Фонтанке» 27 августа в пресс-службе областного дорожного комитета, животных дорожники заметили рано утром в ходе патрулирования участка трассы Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга. Когда дождь только начался, на остановке спрятались две овцы, а потом к ним присоединилось всё стадо. Переждав дождь, они организованно ушли. «Актов вандализма со стороны животных не зафиксировано», — отмечают в «Ленавтодоре».
Дорога Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга является одной из самых протяжённых в регионе, соединяя три района: Кировский, Лужский и Тосненский. Дорожники ведут капитальный ремонт сразу двух участков трассы, в Кировском и Лужском районах.