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Автобусную остановку в Ленобласти захватили овцы

Необычную картину запечатлели работники дорожных служб в Лужском районе Ленинградской области. Павильон на автобусной остановке в деревне Загорье облюбовало стадо овец.

Как сообщили «Фонтанке» 27 августа в пресс-службе областного дорожного комитета, животных дорожники заметили рано утром в ходе патрулирования участка трассы Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга. Когда дождь только начался, на остановке спрятались две овцы, а потом к ним присоединилось всё стадо. Переждав дождь, они организованно ушли. «Актов вандализма со стороны животных не зафиксировано», — отмечают в «Ленавтодоре».

Фото: Фото дорожного комитета Ленобласти
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Дорога Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга является одной из самых протяжённых в регионе, соединяя три района: Кировский, Лужский и Тосненский. Дорожники ведут капитальный ремонт сразу двух участков трассы, в Кировском и Лужском районах.

Фото: Фото дорожного комитета Ленобласти

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