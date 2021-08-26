Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Матч «Зенит» — ЦСКА в Петербурге стартовал практически в стык с жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле. Команде Семака достались победитель предыдущего розыгрыша «Челси», «Ювентус» пока еще с Криштиано Роналду и скромный шведский «Мальмё» из города, где разворачивались события сериала «Мост».

Видимо, вдохновившись еврокубковыми настроениями, тренерский штаб «Зенита» выбрал максимум легионеров на игру против ЦСКА. Михаил Кержаков занял место в воротах, в обороне Вячеслав Караваев, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен. В полузащите: Вендел, Малком, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Далер Кузяев, отбывший дисквалификацию. В нападении — одинокий Азмун. Всего 3 россиянина. Артем Дзюба опять остался в запасе.



На этот матч, как и на встречу против «Краснодара» 7 августа, была допущена тысяча счастливчиков: их вслепую выбирали среди владельцев абонементов. По информации «Фонтанки», команда попросила, чтоб на Вираже было побольше фанатов — футболистам не хватает поддержки. Второй домашний матч повезло Алексею Миллеру: патрон «Зенита» наблюдал игру из почетной ложи в гордом одиночестве. Ну так социальная дистанция, все дела.

Первая половина первого тайма удалась хозяевам: Малком опять открылся за спину защитникам на передачу Ракицкого, но в отличие от встречи в Уфе в этот раз вратарь — Игорь Акинфеев — справился и перевел мяч на угловой. В прошлом туре Акинфеев, к слову, установил рекорд чемпионата и провел 490 игру за ЦСКА. Матч в Петербурге стал для вечно молодого ветерана 491.

Примерно на 25 минуте «Зенит» выключился и гости полностью установили контроль над происходящим: в штангу пижонским ударом внешней стороны стопы попал Алан Дзагоев. В ту же пробил Антон Заболотный, экс-форвард «Зенита», запомнившийся победой над манекеном на базе петербургского клуба в Удельном парке. В обоих случаях Кержаков стоял на прямых ногах и провожал мяч глазами. Каркас подыграл хозяевам. Откровенно плохо во всех эпизодах выглядел Ловрен, что накануне Лиги чемпионов так себе симптом.



Отдадим должное матч-менеджменту Семака: в перерыве Караваева заменил Дмитрий Чистяков, «Зенит» перешел на схему с пятью защитниками, Кузяев сдвинулся на позицию правого латераля. Алексей Березуцкий — если вы пропустили, сейчас легендарный центральный защитник главный тренер «армейцев» — посчитал, что всё работает и замен делать не стал.



Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На 60 минуте Клаудиньо с линии штрафной пробил на трибуну. Раздосадованный Миллер в пустой ложе взмахнул рукой. Стечение обстоятельств: сразу после этого удара бразильца заменил Артем Дзюба, которого пустынный Вираж встретил предсказуемым свистом. К слову: в очередной раз соперник обыгрывает «Зенит» в заявке на матч — у «армейцев» в Петербурге в запасе осталось больше футболистов, чем у Семака. Запасные в этом «Зените» — только россияне. Преимущественно молодежь. Из поигравших — только Ерохин, Сутормин и Мостовой. Именно Ерохин с Алексеем Суторминым вышли на поле на 80 минуте (вместо Малкома и Кузяева).

Можно ли считать, что сработали замены — неизвестно. Но на 81 минуте Азмун после передачи Дзюбы ужиком просочился между многочисленными защитниками ЦСКА и пробил в дальний угол. Рекордный матч Акинфеева не стал «сухим». На 90 минуте Сутормин не смог вложить мяч в ногу Ерохину, и тогда вопрос про эффективность замен был бы снят.



На 91 минуте Вендела заменил собственный воспитанник Кирилл Кравцов — насытить и освежить центр поля. Эта замена стала последним сущностным событием в матче. «Зенит» выстрадал домашний выигрыш, и серия побед над ЦСКА выросла до трех.

Петербургский клуб впервые в чемпионате не пропустил. Дзюба оформил первое результативное действие. Забили рекордно мало для этого лета, но и одного гола хватило для победы. До игры «Локомотив» — «Динамо» «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу и в любом случае сохранит место в тройке к вечеру пятницу. Российский чемпионат встает на паузу до сентября — вперед ключевые матчи сборной России за попадание на чемпионат мира.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

