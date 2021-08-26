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Взрывы в районе аэропорта Кабула унесли жизни более 40 человек

Свыше 40 человек погибли и ещё порядка 120 пострадали в результате взрывов рядом с аэропортом Кабула. Об этом 26 августа сообщает газета The New York Times.

Хирургический центр в Кабуле рассказал, что к ним поступило 60 раненых в течение 90 минут после случившегося.

Вечером 26 августа произошло два взрыва. Первый прогремел у ворот аэропорта Кабула. По данным агентства Reuters, террорист-смертник совершил атаку возле автобусов, выстроившихся в очередь за пределами аэропорта, вслед за взрывом последовала перестрелка. По словам одного из очевидцев, в момент взрыва на месте было 400–500 человек. Второй взрыв произошёл у отеля Baron недалеко от аэропорта, скорее всего был подорван автомобиль.

Атаки произошли после того, как Соединенные Штаты и их союзники призвали афганцев покинуть этот район из-за угрозы со стороны Исламского государства.

Теракты, скорее всего, организовала ячейка террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), действующая в Афганистане и Пакистане, сообщает Sky News со ссылкой на британские военные источники.

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Комментарии (2)

260602101
Вот что значит удачно сказать одну фразу! Никто не назовет и Трех из 200 послов России во всех странах мира, а Дмитрия Жирнова с его " Адекватными мужиками " теперь на много лет запомнят.
Rovesnik_Kommunizma
Адекватные мужики, говоришь!
Радостно встречает Отчизна целую тысячу таких мужиков.
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