Взрывы в районе аэропорта Кабула унесли жизни более 40 человек
Вечером 26 августа произошло два взрыва. Первый прогремел у ворот аэропорта Кабула. По данным агентства Reuters, террорист-смертник совершил атаку возле автобусов, выстроившихся в очередь за пределами аэропорта, вслед за взрывом последовала перестрелка. По словам одного из очевидцев, в момент взрыва на месте было 400–500 человек. Второй взрыв произошёл у отеля Baron недалеко от аэропорта, скорее всего был подорван автомобиль.
Атаки произошли после того, как Соединенные Штаты и их союзники призвали афганцев покинуть этот район из-за угрозы со стороны Исламского государства.
Теракты, скорее всего, организовала ячейка террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), действующая в Афганистане и Пакистане, сообщает Sky News со ссылкой на британские военные источники.