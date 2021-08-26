Взрывы в районе аэропорта Кабула унесли жизни более 40 человек

Свыше 40 человек погибли и ещё порядка 120 пострадали в результате взрывов рядом с аэропортом Кабула. Об этом 26 августа сообщает газета The New York Times.



Хирургический центр в Кабуле рассказал, что к ним поступило 60 раненых в течение 90 минут после случившегося.