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В результате взрывов в Кабуле пострадали не менее 60 человек

Кабульский хирургический центр 26 августа сообщает, что в больницу после взрывов у аэропорта поступило 60 человек. Как минимум шесть умерли по дороге в медучреждение.

По данным Пентагона, среди пострадавших были мирные жители и военнослужащие США. Официальный представитель Талибана сообщил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе дети.

Официальный представитель США сообщил Sky News, что среди раненых — как минимум пять американских военнослужащих.

Вечером 26 августа произошло два взрыва. Первый прогремел у ворот аэропорта Кабула. По данным агентства Reuters, террорист-смертник совершил атаку возле автобусов, выстроившихся в очередь за пределами аэропорта, вслед за взрывом последовал огонь из стрелкового оружия. По словам одного из очевидцев, в момент взрыва на месте было 400–500 человек. Второй взрыв произошёл у отеля Baron недалеко от аэропорта, скорее всего был подорван автомобиль.

Атаки произошли после того, как Соединенные Штаты и их союзники призвали афганцев покинуть этот район из-за угрозы со стороны Исламского государства.

Теракты, скорее всего, организовала ячейка террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ), действующая в Афганистане и Пакистане, сообщает Sky News со ссылкой на британские военные источники.

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