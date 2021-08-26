Кабульский хирургический центр 26 августа сообщает, что в больницу после взрывов у аэропорта поступило 60 человек. Как минимум шесть умерли по дороге в медучреждение.
По данным Пентагона, среди пострадавших были мирные жители и военнослужащие США. Официальный представитель Талибана сообщил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе дети.
Reportan víctimas mortales en la explosión en el aeropuerto de Kabul— RT en Español (@ActualidadRT) August 26, 2021
Dos explosiones tuvieron lugar ante la puerta este del aeropuerto internacional de Kabul y se están produciendo disparos https://t.co/DoSLNCxATm pic.twitter.com/JEMzNrMQVz
Официальный представитель США сообщил Sky News, что среди раненых — как минимум пять американских военнослужащих.
Вечером 26 августа произошло два взрыва. Первый прогремел у ворот аэропорта Кабула. По данным агентства Reuters, террорист-смертник совершил атаку возле автобусов, выстроившихся в очередь за пределами аэропорта, вслед за взрывом последовал огонь из стрелкового оружия. По словам одного из очевидцев, в момент взрыва на месте было 400–500 человек. Второй взрыв произошёл у отеля Baron недалеко от аэропорта, скорее всего был подорван автомобиль.
Атаки произошли после того, как Соединенные Штаты и их союзники призвали афганцев покинуть этот район из-за угрозы со стороны Исламского государства.
Теракты, скорее всего, организовала ячейка террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ), действующая в Афганистане и Пакистане, сообщает Sky News со ссылкой на британские военные источники.