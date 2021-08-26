Кабульский хирургический центр 26 августа сообщает, что в больницу после взрывов у аэропорта поступило 60 человек. Как минимум шесть умерли по дороге в медучреждение.

По данным Пентагона, среди пострадавших были мирные жители и военнослужащие США. Официальный представитель Талибана сообщил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе дети.