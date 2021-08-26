Беглов заявил, что коллективный иммунитет в Петербурге надо создать как можно быстрее

«Скоро начинается новый учебный год. Сейчас из разных регионов страны возвращаются наши школьники и студенты. Темпы вакцинации необходимо наращивать ежедневно. Мы должны как можно быстрее создать у горожан коллективный иммунитет. Город делает для этого всё необходимое», — отметил губернатор Беглов 26 августа.



Как сообщили в Смольном, в Петербурге первично привито 1,45 млн человек. Полностью закончили цикл вакцинации 1,37 млн. Запасы, которые уже превышают 429 тысяч доз, постоянно пополняются. 26 августа пришла новая крупная партия Гам-КОВИД-Вака («Спутник V») — 65 400 комплектов доз.

