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Беглов заявил, что коллективный иммунитет в Петербурге надо создать как можно быстрее

Губернатор Александр Беглов в преддверии начала учебного года заявил, что коллективный иммунитет Петербургу нужен как можно скорее. Темпы вакцинации от коронавируса надо наращивать еженедельно.

«Скоро начинается новый учебный год. Сейчас из разных регионов страны возвращаются наши школьники и студенты. Темпы вакцинации необходимо наращивать ежедневно. Мы должны как можно быстрее создать у горожан коллективный иммунитет. Город делает для этого всё необходимое», — отметил губернатор Беглов 26 августа.

Как сообщили в Смольном, в Петербурге первично привито 1,45 млн человек. Полностью закончили цикл вакцинации 1,37 млн. Запасы, которые уже превышают 429 тысяч доз, постоянно пополняются. 26 августа пришла новая крупная партия Гам-КОВИД-Вака («Спутник V») — 65 400 комплектов доз.

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