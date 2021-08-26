В Петербурге привились от коронавируса половина сотрудников детских садов и школ. 10% получили медотвод

Более 50% сотрудников школ, детских садов, колледжей и центров дополнительного образования сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 26 августа.



Около 20% педагогов предоставили документы о том, что переболели коронавирусом за последние полгода. Кроме того, 10% сотрудников получили медотвод от вакцинации.

«Мы сделали приоритетный доступ к вакцинации для тех работников системы образования, кто наиболее подвержен риску. Это, в частности, педагоги средних и старших классов, преподаватели профессиональных образовательных учреждений и центров дополнительного образования. Рассчитываем, что до 15 октября защиту от коронавируса получит подавляющее число учителей», — цитирует губернатора Александра Беглова его пресс-служба.