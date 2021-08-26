FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +17
73.74р86.58р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

В Петербурге привились от коронавируса половина сотрудников детских садов и школ. 10% получили медотвод

Более 50% сотрудников школ, детских садов, колледжей и центров дополнительного образования сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 26 августа.

Около 20% педагогов предоставили документы о том, что переболели коронавирусом за последние полгода. Кроме того, 10% сотрудников получили медотвод от вакцинации.

«Мы сделали приоритетный доступ к вакцинации для тех работников системы образования, кто наиболее подвержен риску. Это, в частности, педагоги средних и старших классов, преподаватели профессиональных образовательных учреждений и центров дополнительного образования. Рассчитываем, что до 15 октября защиту от коронавируса получит подавляющее число учителей», — цитирует губернатора Александра Беглова его пресс-служба.

В новом учебном году в школах Петербурга сохранятся коронавирусные ограничения. Линейки 1 сентября пройдут на улице.

В соответствии со 121-м постановлением правительства Петербурга с 15 октября деятельность в сфере образования возможна при условии наличия не менее чем у 80% работников документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины, либо QR-кода о вакцинации или о перенесённом коронавирусе. Эти же требования относятся к учреждениям здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания и ряду других сфер.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266133100
А нет статистики сколько купили сертификаты?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний