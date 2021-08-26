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Комблаг запросил дополнительно 13 миллиардов на 2022 год. Ему снова не хватает на технику

Комитет по благоустройству Петербурга заявил, что ему требуется на 2022 год порядка 32 млрд рублей. Пока дают только 19 миллиардов.

Цифры были озвучены 26 августа в ходе нулевых чтений бюджета. Доппотребность комитета, таким образом, составляет около 13 млрд рублей. Основная часть — средства на содержание дорог, в базовом варианте числятся 11 миллиардов, чиновники ходатайствуют о ещё 5 млрд рублей.

Кроме того, комблаг снова планирует массовую закупку уборочной техники. Напомним, в 2019 году город уже приобрёл 471 единицу, а в 2023-м хочет пополнить парк ещё 254 единицами на 3,8 млрд рублей. Кроме того, допсредства комитет просит на содержание зелёных насаждений и на установку остановочных павильонов.

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Комментарии (8)

DimDimych
Конечно техники не хватает, если её всю сгонять на призрачные несанкционированные митинги, её никогда хватать не будет.
266081655
Закупка уборочной техники - любимое средство распила бюджетных средств у питерских чиновников.... До сих пор в памяти эпопея с "плавильными машинами"....
Danik
Лето закончилось. Во дворе появился южный чукча на газонокосилке. Поездил разок и чуток покосил.
На чей дачке эта техника всплывет в следующий раз в следующем году?
А с нас попросят денег на новую!
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