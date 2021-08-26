Петербурженка, получившая посылку на почте с пожеланием сдохнуть, написала заявление в полицию

Как стало известно «Фонтанке», 26 августа тренер по плаванию Галина написала заявление в одном из отделов полиции Фрунзенского района. По предварительной информации, в нем она указала, что накануне пришла в отделение на Бухарестской улице, 90А, около половины третьего. При этом объявлений о перерыве не видела. Когда через 15 минут ожидания девушка спросила, можно ли ей получить заказ, на нее накинулась сотрудница почты.



Как Галина рассказала «Фонтанке», женщина практически сразу начала на неё кричать, используя нецензурную брань, хотя девушка всего лишь спросила, может ли она забрать свою посылку. «Мне стали кричать в ответ матом, «как вы мне все надоели, забирай свою посылку и вали отсюда, купила ношенные шмотки и будешь радоваться». Я спросила, почему со мной так разговаривают?! В ответ полетела нецензурная брань и рукоприкладство», — поделилась тренер по плаванию.

