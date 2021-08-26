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Петербурженка, получившая посылку на почте с пожеланием сдохнуть, написала заявление в полицию

Петербурженка написала заявление в полицию после нападения на почте при получении посылки

Жительница Петербурга попросила полицейских привлечь к ответственности за нападение сотрудницу почту, которая бросила ей посылку с пожеланиями смерти.

Как стало известно «Фонтанке», 26 августа тренер по плаванию Галина написала заявление в одном из отделов полиции Фрунзенского района. По предварительной информации, в нем она указала, что накануне пришла в отделение на Бухарестской улице, 90А, около половины третьего. При этом объявлений о перерыве не видела. Когда через 15 минут ожидания девушка спросила, можно ли ей получить заказ, на нее накинулась сотрудница почты.

Как Галина рассказала «Фонтанке», женщина практически сразу начала на неё кричать, используя нецензурную брань, хотя девушка всего лишь спросила, может ли она забрать свою посылку. «Мне стали кричать в ответ матом, «как вы мне все надоели, забирай свою посылку и вали отсюда, купила ношенные шмотки и будешь радоваться». Я спросила, почему со мной так разговаривают?! В ответ полетела нецензурная брань и рукоприкладство», — поделилась тренер по плаванию.

В полиции Галина отметила, что сотрудница ударила её заказом, и пожелала смерти. В связи с чем, она просила сотрудников МВД привлечь женщину за нападение.

Отметим, что ранее «Почта России» отстранила сотрудницу от работы после того, как видео «получения посылки» попало в сеть, и начало служебную проверку.

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Комментарии (4)

hal9000
Полиция теперь каждый бабий конфликт будет расследовать??..)..ну если им это интересно могу к себе в деревню пригласить там две сеньориты из пограничной елки треш устраивают..мол она растет и затеняет грядки у одной и немешало бы макушку срезать..а другой елка нравится и она это категорически делать не станет..хотя между конфликтами они периодически собираются и пьют чай с тортом а иногда даже выпивают ..но это к делу не относится.
260565911
Не смотрел, но осуждаю. А так любого человека можно довести, особенно тех кто работает с народом, ибо неадекватных много, а ты один, отсюда выгорание и профдеформация. В сша, например, сотрудники почты входят в группу риска и было немало случаев, когда они начинали буквально убивать, образовался даже термин "Go postal" и соответствующая игра Postal. С другой стороны, растёт количество неадекватных людей с телефонами с камерой, вообразивших что им все должны. Думаю здесь жаба и гадюка столкнулись.
Melaniy
Конечно-конечно, для того чтобы спросить можно ли получить посылку телефон на съемку включается автоматически! Еще одна недоблогерша, получающая удовольствие от своих издевательств над зависимыми людьми!
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