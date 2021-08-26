Организаторы концертов в России жалуются на почти 100%-ные убытки из-за пандемии

Убытки организаторов концертов в России из-за ковид-запрета на проведение массовых мероприятий составляют не менее 95 % . Об этом на пресс-конференции ТАСС 26 августа сообщил руководитель группы компаний SAV Entertainment и «Русский шоу-центр», председатель правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Владимир Зубицкий.



По словам эксперта, из-за простоя многие представители отрасли, в числе которых промоутеры, техники, сотрудники концертных залов и билетных организаций, лишились заработка. По сведениям Зубицкого, всего задействованы порядка 700 тысяч человек.

