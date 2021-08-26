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Организаторы концертов в России жалуются на почти 100%-ные убытки из-за пандемии

Убытки организаторов концертов в России из-за ковид-запрета на проведение массовых мероприятий составляют не менее 95 %. Об этом на пресс-конференции ТАСС 26 августа сообщил руководитель группы компаний SAV Entertainment и «Русский шоу-центр», председатель правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Владимир Зубицкий.

По словам эксперта, из-за простоя многие представители отрасли, в числе которых промоутеры, техники, сотрудники концертных залов и билетных организаций, лишились заработка. По сведениям Зубицкого, всего задействованы порядка 700 тысяч человек.

Глава компании Eventation Сергей Мурадов добавил, что негосударственные организаторы культурных мероприятий просили правительство РФ поддержать отрасль. Кроме того, они обращались к Роспотребнадзору с предложением по безопасному проведению событий, но получили отказ.

«Фонтанка» писала, что 24 августа петербургские промоутеры направили губернатору Александру Беглову обращение, в котором от имени Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций попросили о личной встрече. Они рассказали, что за 17 месяцев по стране отменили свыше 10 тысяч мероприятий, а падение выручки составило свыше 90 %. Важнейшим условием для продолжения работы промоутеры назвали возможность проведения в Петербурге ряда ранее перенесенных концертов.

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Комментарии (7)

266215908
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится д....аже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
TemaSPB999
РПН - это позор, захватили власть и рулят всеми, как им угодно, зачастую принимая абсолютно дебильные и неадекватные решения. И никто им не указ, их даже руководства городов слушаются и поэтому с ними пытаться договориться бессмысленно
Alex000
Неожиданно, правда?
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