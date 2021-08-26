Организаторы концертов в России жалуются на почти 100%-ные убытки из-за пандемии

Убытки организаторов концертов в России из-за ковид-запрета на проведение массовых мероприятий составляют не менее
По словам эксперта, из-за простоя многие представители отрасли, в числе которых промоутеры, техники, сотрудники концертных залов и билетных организаций, лишились заработка. По сведениям Зубицкого, всего задействованы порядка 700 тысяч человек.
Глава компании Eventation Сергей Мурадов добавил, что негосударственные организаторы культурных мероприятий просили правительство РФ поддержать отрасль. Кроме того, они обращались к Роспотребнадзору с предложением по безопасному проведению событий, но получили отказ.
«Фонтанка» писала, что 24 августа петербургские промоутеры направили губернатору Александру Беглову обращение, в котором от имени Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций попросили о личной встрече. Они рассказали, что за 17 месяцев по стране отменили свыше 10 тысяч мероприятий, а падение выручки составило свыше