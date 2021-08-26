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Суд в Петербурге не стал арестовывать мужчину, который отправил гранату покупателю на такси

Ночные прогулки запрещены петербуржцу, который продал гранату по интернету

Василеостровский районный суд рассмотрел ходатайство следствия, которое просило об аресте жителя Петербурга Андрея Семидумова. Его обвиняют в незаконном сбыте боеприпасов через интернет.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 26 августа, Семидумов купил 23 августа ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1 с зарядом тротила массой 50 граммов. Боеприпас, как было озвучено в суде, нашли в сарае, расположенном на территории деревни Кошелёво в Псковской области. В тот же день мужчина продал гранату, разместив объявление о продаже на Avito, за 400 рублей.

Как писала «Фонтанка», для доставки покупателю Семидумов через мобильное приложение заказал доставку на такси и положил Ф-1 в пакет, который затем разместил на пассажирском сиденье приехавшего автомобиля. Водитель машины из любопытства заглянул в пакет, а потом вызвал полицию.

В суде также выяснилось, что Семидумов ранее не судим, является самозанятым и имеет легальный источник дохода, а также постоянное место жительства в Петербурге. Вину он полностью признал и сотрудничает со следствием.

«Таким образом, оценивая тяжесть предъявленного обвинения, общественную опасность содеянного, данные о личности, суд пришел к выводу, что в отношении обвиняемого должна быть применена иная мера пресечения, которая сможет как обеспечить охрану публичных интересов, так и будет соразмерна данным о личности обвиняемого», — сообщает пресс-служба.

Поэтому суд ходатайство следствия не удовлетворил и ограничил Семидумова запретом определенных действий до 23 октября. Мужчине нельзя покидать жилище с 23:00 до 07:00, а также выезжать на территорию Псковской области.

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Комментарии (3)

Dorovj
А он не очень умный, да?)
AlBerkut
Как за 400 рублей получить максимум удовольствий и судимость впридачу. Краткое пособие.
adamwest96
То они за кражи людей под подписку отпускают, то за такую ерунду закрыть пытаются. Всё в порядке с головами мэвэдэшных следаков? Риторический вопрос.
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