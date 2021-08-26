Суд в Петербурге не стал арестовывать мужчину, который отправил гранату покупателю на такси

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 26 августа, Семидумов купил 23 августа ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1 с зарядом тротила массой 50 граммов. Боеприпас, как было озвучено в суде, нашли в сарае, расположенном на территории деревни Кошелёво в Псковской области. В тот же день мужчина продал гранату, разместив объявление о продаже на Avito, за 400 рублей.

Василеостровский районный суд рассмотрел ходатайство следствия, которое просило об аресте жителя Петербурга Андрея Семидумова. Его обвиняют в незаконном сбыте боеприпасов через интернет.

Как писала «Фонтанка», для доставки покупателю Семидумов через мобильное приложение заказал доставку на такси и положил Ф-1 в пакет, который затем разместил на пассажирском сиденье приехавшего автомобиля. Водитель машины из любопытства заглянул в пакет, а потом вызвал полицию.

В суде также выяснилось, что Семидумов ранее не судим, является самозанятым и имеет легальный источник дохода, а также постоянное место жительства в Петербурге. Вину он полностью признал и сотрудничает со следствием.



«Таким образом, оценивая тяжесть предъявленного обвинения, общественную опасность содеянного, данные о личности, суд пришел к выводу, что в отношении обвиняемого должна быть применена иная мера пресечения, которая сможет как обеспечить охрану публичных интересов, так и будет соразмерна данным о личности обвиняемого», — сообщает пресс-служба.



Поэтому суд ходатайство следствия не удовлетворил и ограничил Семидумова запретом определенных действий до 23 октября. Мужчине нельзя покидать жилище с 23:00 до 07:00, а также выезжать на территорию Псковской области.

