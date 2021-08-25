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Бывший хлебопек в Петербурге отправил покупателю гранату на такси, но его подвело любопытство водителя

На Среднем проспекте В.О. задержали мужчину, отправившего покупателю гранату с помощью доставки на такси

Гранату с зарядом в 50 граммов тротила нашли в пакете, который с помощью доставки такси просил отвезти клиенту житель Васильевского острова.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 августа, 36-летний таксист обратился в полицию днем 23 августа после того, как заглянул в пакет, который его попросили доставить. По предварительной информации, в машине «Фольксваген» взрывотехники нашли пакет, а в нем гранату Ф-1 с зарядом бризантного взрывчатого вещества тротила, массой около 50 граммов.

Таксист рассказал, что через мобильное приложение получил заказ на доставку, приехал к месту отправления. Там неизвестный мужчина положил ему на пассажирское сиденье пакет, который вызвал у него подозрение.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции Василеостровского и Адмиралтейского районов около половины восьмого вечера 23 августа задержали хозяина пакета — 36-летнего петербуржца. Официально мужчина нигде не трудоустроен, а ранее подрабатывал на двух хлебопекарных предприятиях.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт оружия и боеприпасов» УК РФ.

Мужчина пока задержан в порядке статьи 91 УПК РФ (на двое суток).

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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