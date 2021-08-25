Бывший хлебопек в Петербурге отправил покупателю гранату на такси, но его подвело любопытство водителя

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 августа, 36-летний таксист обратился в полицию днем 23 августа после того, как заглянул в пакет, который его попросили доставить. По предварительной информации, в машине «Фольксваген» взрывотехники нашли пакет, а в нем гранату Ф-1 с зарядом бризантного взрывчатого вещества тротила, массой около 50 граммов.

Гранату с зарядом в 50 граммов тротила нашли в пакете, который с помощью доставки такси просил отвезти клиенту житель Васильевского острова.

Таксист рассказал, что через мобильное приложение получил заказ на доставку, приехал к месту отправления. Там неизвестный мужчина положил ему на пассажирское сиденье пакет, который вызвал у него подозрение.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции Василеостровского и Адмиралтейского районов около половины восьмого вечера 23 августа задержали хозяина пакета — 36-летнего петербуржца. Официально мужчина нигде не трудоустроен, а ранее подрабатывал на двух хлебопекарных предприятиях.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт оружия и боеприпасов» УК РФ.



Мужчина пока задержан в порядке статьи 91 УПК РФ (на двое суток).

