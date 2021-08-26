«Госуслуги» уберут требование «избегать образов людей неславянской внешности» при подборе фото

«Брендбук «Госуслуг» был создан в 2015 году. В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом «Госуслуг», мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведём работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время», — рассказали в пресс-службе портала.

«Госуслуги» изменят рекомендации по подбору фотографий, которые показались пользователям неуместными. Об этом 26 августа рассказали «Фонтанке» в пресс-службе сервиса.

Шумиха вокруг брендбука от Минкомсвязи поднялась 26 августа, когда в нем нашли требование «избегать образов людей неславянской внешности». Об этом в Twitter рассказал один из пользователей. Кроме того, под запретом оказались фотографии с «комичными и анекдотными образами граждан РФ» и «чрезмерно позитивными эмоциями и групповым весельем».



Документ был опубликован на сайте «Госуслуги», но сейчас доступ к нему закрыт. Ссылка переводит на главную страницу портала.

