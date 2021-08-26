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«Госуслуги» уберут требование «избегать образов людей неславянской внешности» при подборе фото

«Госуслуги» изменят рекомендации по подбору фотографий, которые показались пользователям неуместными. Об этом 26 августа рассказали «Фонтанке» в пресс-службе сервиса.

«Брендбук «Госуслуг» был создан в 2015 году. В визуальных образах, которые транслируются в связи с брендом «Госуслуг», мы должны ориентироваться на нашу основную целевую аудиторию. При этом мы считаем некорректными формулировки в брендбуке и ведём работу над новым гайдлайном. Он появится в ближайшее время», — рассказали в пресс-службе портала.

Шумиха вокруг брендбука от Минкомсвязи поднялась 26 августа, когда в нем нашли требование «избегать образов людей неславянской внешности». Об этом в Twitter рассказал один из пользователей. Кроме того, под запретом оказались фотографии с «комичными и анекдотными образами граждан РФ» и «чрезмерно позитивными эмоциями и групповым весельем».

Документ был опубликован на сайте «Госуслуги», но сейчас доступ к нему закрыт. Ссылка переводит на главную страницу портала.

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Комментарии (4)

lamer
#Я/Мы support BLM!
не, #Я/Мы Фургал!
Ой, это не для этой истории. Я запутался.
Аппаратчик мокрой классификации
Пусть ещё добавят запрет на изображение свиней. Например - свиней-копилок. Иначе братья-мусульмане опять недовольны будут. :)))
McGillavry
А что такое «брендбук» и «гайдлайны»? Вроде буквы наши, а читать невозможно. Что не позволяет уважаемым гражданам пользоваться общепринятой лексикой русского языка. Тем более на таком сайте, как Госуслуги?
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