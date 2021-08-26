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«Избегать образов людей неславянской внешности». В требованиях по оформлению «Госуслуг» нашли неожиданное

Минкомсвязи предъявило нестандартные условия по оформлению «Госуслуг»

В брендбуке «Госуслуг» от Минкомсвязи обнаружили требования, предписывающие использовать изображения людей только славянской внешности. Документ действует с 2015 года, но заговорили об этом только сейчас — после того, как 26 августа один из пользователей написал об этом в Twitter.

«При поиске фотоизображений избегать использования образов людей неславянской внешности. Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации», — значится в документе. Кроме того, под запретом оказались фотографии с «комичными и анекдотными образами граждан РФ» и «чрезмерно позитивными эмоциями и групповым весельем».

Сейчас доступ к документу на портале закрыли. Ссылка переводит на главную страницу сайта «Госуслуги».

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в стране зарегистрировано более 190 различных народов и этногрупп.

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Комментарии (7)

Алик-1
Любопытно, но к примеру в японской анимэ и манга, персонажи европеизированы. Что в свою очередь создает стереотип "белый, значит красивый". Т.е. европеоид на взгляд монглоида более привлекателен. На этом зарабатывает косметическая промышленность, реклама, салоны красоты и косметические клиники. Ну а у нас блондинки сносят крышу местным на Кавказе и не только.
asgard
А что бы и нет? Русские - государствообразующая нация.
mjaroslav
Хм интересно, почему такие требования? РФ - многонациональное государство, и здесь очень большая доля людей как с европеоидными, так и монголоидными чертами лица. (И да, народы проживающие в кавказком регионе, тоже имеют европеоидные черты лиц и в массе своей смешиваются со "славянской" внешностью.
Наверное, использовать изображения с негроидными персонажами действительно не очень имеет смысл, т.к. граждан РФ с африканскими корнями всё-таки исчезающе малый процент (в отличие, кстати, от крупных стран Европы - Франции, Великобритании, Испании).
А вот людей с раскосыми глазами очень и очень много.
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