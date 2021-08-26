«Избегать образов людей неславянской внешности». В требованиях по оформлению «Госуслуг» нашли неожиданное

В брендбуке «Госуслуг» от Минкомсвязи обнаружили требования, предписывающие использовать изображения людей только славянской внешности. Документ действует с 2015 года, но заговорили об этом только сейчас — после того, как 26 августа один из пользователей написал об этом в Twitter.



«При поиске фотоизображений избегать использования образов людей неславянской внешности. Герои на фото должны быть похожи на людей, проживающих на территории Российской Федерации», — значится в документе. Кроме того, под запретом оказались фотографии с «комичными и анекдотными образами граждан РФ» и «чрезмерно позитивными эмоциями и групповым весельем».

