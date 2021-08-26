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Вакцина от коронавируса Pfizer повышает вероятность болезней сердца

Использование вакцины COVID-19 от Pfizer «незначительно увеличивает риск сердечного воспаления». Об этом 26 августа сообщает Reuters со ссылкой на исследование научного журнала New England Journal of Medicine.

Препарат может, например, вызвать миокардит. Из 100 000 пациентов, получивших вакцину, миокардит будет от 1 до 5. Исследователи подчеркивают, что риск при этом «незначителен».

У больных COVID-19 шансы возникновения болезней сердца выше — 11 из 100 000. «Результаты показывают, что инфекция COVID-19 сама по себе является очень сильным фактором риска развития миокардита», — резюмируется в исследовании.

Ранее петербургские ученые выяснили, что российская вакцина «Спутник V» защищает пациентов с COVID-19 от госпитализации и тяжелого поражения легких. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

266121295
А FDA наконец одобрило вакцину и теперь она называется - Comirnaty. Для посвящённых всё понятно.
Dimitry Antonov
Фонтанка! Зачем такую статью разместили? Ведь только немногие из читателей поймут, что это мнение зарадных специалистов, данное с незначительной вероятностью и завышенностью. А остальные читатели сделают другие выводы.
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