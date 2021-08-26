Вакцина от коронавируса Pfizer повышает вероятность болезней сердца

Использование вакцины COVID-19 от Pfizer «незначительно увеличивает риск сердечного воспаления». Об этом 26 августа сообщает Reuters со ссылкой на исследование научного журнала New England Journal of Medicine.
Препарат может, например, вызвать миокардит. Из
У больных COVID-19 шансы возникновения болезней сердца выше — 11 из
Ранее петербургские ученые выяснили, что российская вакцина «Спутник V» защищает пациентов с COVID-19 от госпитализации и тяжелого поражения легких. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».