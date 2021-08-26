Вакцина от коронавируса Pfizer повышает вероятность болезней сердца

Использование вакцины COVID-19 от Pfizer «незначительно увеличивает риск сердечного воспаления». Об этом 26 августа сообщает Reuters со ссылкой на исследование научного журнала New England Journal of Medicine.



Препарат может, например, вызвать миокардит. Из 100 000 пациентов, получивших вакцину, миокардит будет от 1 до 5. Исследователи подчеркивают, что риск при этом «незначителен».

