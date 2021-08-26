В Москве ритуальное агентство покупало у полицейских сведения об умерших. Участников схемы задержали

В Москве задержаны и отправлены под арест пятеро предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг. Об этом 26 августа пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного УФСБ России.
По версии следствия, одно из похоронных агентств на протяжении длительного времени за деньги получало от сотрудников дежурных частей отделов МВД по районам Нагорный и Северное Измайлово информацию о вызовах по фактам смерти граждан или наличия признаков летального исхода.
Далее агенты звонили родственникам или близким умершего и навязывали им дорогостоящие услуги по захоронению.
Предполагаемого организатора схемы задержали 20 августа на госгранице при попытке скрыться на Украине. В его машине был обнаружен поддельный пропуск с символикой УФСБ России.
В ходе обысков в офисе компании стражи порядка нашли «доказательства противоправной деятельности». Возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).