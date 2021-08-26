FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +17
73.74р86.58р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

В Москве ритуальное агентство покупало у полицейских сведения об умерших. Участников схемы задержали

ФСБ задержала в Москве предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг

В Москве задержаны и отправлены под арест пятеро предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг. Об этом 26 августа пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного УФСБ России.

По версии следствия, одно из похоронных агентств на протяжении длительного времени за деньги получало от сотрудников дежурных частей отделов МВД по районам Нагорный и Северное Измайлово информацию о вызовах по фактам смерти граждан или наличия признаков летального исхода.

Далее агенты звонили родственникам или близким умершего и навязывали им дорогостоящие услуги по захоронению.

Предполагаемого организатора схемы задержали 20 августа на госгранице при попытке скрыться на Украине. В его машине был обнаружен поддельный пропуск с символикой УФСБ России.

В ходе обысков в офисе компании стражи порядка нашли «доказательства противоправной деятельности». Возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266214468
Чем только не занимается полиция.
Nedopens
Как будто у нас этого нет. Пример: в декабре прошлого года умерла моя свекровь 92 лет. Дома находились старшие внучки (взрослые). Они вызывали врача для констатации факта, потом приходил полицейский для составления протокола и призжала служба по вывозу тела. Вечером этого же дня позвонили из ритуальные компании (название не помню, но первое слово было "военно-" или "военная") на мобильный одной из внучек, причём знали, как её зовут. Кто из трёх организаций слил информацию? Мы отказались, документы поехали оформлять на следующий день сами.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний