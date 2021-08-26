По данным СЗ УГМС, с 11–14 часов вероятно усиление восточного ветра до 12–16 м/с. Высота волн составит 0,8–1,3 метра.
Погоду в городе определяет передняя часть атлантического циклона, центр которого находится на юге Балтийского моря, объясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. «При облачной с прояснениями погоде пройдут небольшие дожди, а температурный фон пока останется ниже нормы, — отмечает он. — <...> Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы».
Напомним, к выходным в Петербурге потеплеет.