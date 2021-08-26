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МЧС предупреждает: ветер в Петербурге усилится, поднимутся волны

В Санкт-Петербурге 26 августа ожидается ухудшение погодных условий, сообщает городское ГУ МЧС.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По данным СЗ УГМС, с 11–14 часов вероятно усиление восточного ветра до 12–16 м/с. Высота волн составит 0,8–1,3 метра.

Погоду в городе определяет передняя часть атлантического циклона, центр которого находится на юге Балтийского моря, объясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. «При облачной с прояснениями погоде пройдут небольшие дожди, а температурный фон пока останется ниже нормы, — отмечает он. — <...> Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы».

Напомним, к выходным в Петербурге потеплеет.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

266206839
а давайте мы начнём задалбливать МЧС предупреждениями? на улицах алкаши, в подьездах насрано и нассано, асфальт из г-на, и так далее.... лучше бы работой бы занимались, а не бу-бу-бу своим.... пожары тушить пора, а не ждать осенних ливней....
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