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Пока в Петербурге пасмурно, но к выходным погода может улучшиться

В Петербурге ожидается 15–17 градусов, возможны дожди

Погода в Северной столице — совершенно типичная для 26 августа. Снова пасмурно, вероятны дожди, но есть хорошая новость. Температура постепенно повышается, и к выходным станет заметно теплее: столбик термометра может подняться выше 20 градусов.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. С ночных 9–11 градусов днём воздух прогреется до 15–17.

Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
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По данным «Яндекса» на 7 часов утра, осадки наблюдаются в 9 из 18 районов Санкт-Петербурга, за день выпадет 1,8 мм. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, как сегодня, температура воздуха колеблется от 10 до 21 градуса. Самое холодное 26 августа выдалось в 1966 году, когда днём было плюс 2, а самое тёплое — в 1997 году, с 27-градусной жарой.

27 августа синоптики обещают 17–19 градусов, а в субботу, 28-го, — уже 20–22 и без существенных осадков.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

vml1
Чудная погода. Обожаю август и сентябрь. Кому не нравится Питерская погода милости прошу ехать к себе на родину.
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