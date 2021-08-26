Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. С ночных 9–11 градусов днём воздух прогреется до 15–17.
По данным «Яндекса» на 7 часов утра, осадки наблюдаются в 9 из 18 районов Санкт-Петербурга, за день выпадет 1,8 мм. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, как сегодня, температура воздуха колеблется от 10 до 21 градуса. Самое холодное 26 августа выдалось в 1966 году, когда днём было плюс 2, а самое тёплое — в 1997 году, с 27-градусной жарой.
27 августа синоптики обещают 17–19 градусов, а в субботу, 28-го, — уже 20–22 и без существенных осадков.