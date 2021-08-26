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«Кабан» встретил дерево на Гражданском, водителя «вытаскивали 40–50 минут»

На севере Петербурга мужчина пострадал, разбив «Мерседес»

Автомобиль врезался в дерево напротив библиотеки, стрелка спидометра замерла на 60.

С последствиями серьёзного ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга разбирались сотрудники экстренных служб в ночь с 25 на 26 августа.

На Гражданском проспекте, 83, неподалёку от пересечения с Северным проспектом, около 22:30 Mercedes-Benz W140, который в народе прозвали «кабан», врезался в дерево, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По их словам, спасатели МЧС резали машину на части, деблокировали водителя и передали медикам.

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«Жалко водителя, вытаскивали его 40–50 минут, двери выпилили, всё это время был в сознании», — рассказывает очевидица Лиза. «Водитель — взрослый адекватный дядька, да и стрелка спидометра там замерла на +-60, хз, что там произошло на самом деле, информации толком нет никакой», — добавляет Вадим.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии (8)

AlBerkut
Я был на месте.
Очевидцы говорили про выехавший на встречку кроссовер, от столкновения с которым уходил мерс.
Внешне авто ухоженный, клубные рамки номера (w140-club), но видно было, что по левой стороне с порогом и днищем там проблемы были, стоило всё...
260843741
Фонтанка, почему вы никак не заблокируете эту "Татьяну"? Под каждой новостью поможите чем можите уже несколько дней.
265056402
номер не везде замазан, и фары светятся, аккумулятор не отключен. Хотя может это не страшно.
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