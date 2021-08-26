С последствиями серьёзного ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга разбирались сотрудники экстренных служб в ночь с 25 на 26 августа.
На Гражданском проспекте, 83, неподалёку от пересечения с Северным проспектом, около 22:30 Mercedes-Benz W140, который в народе прозвали «кабан», врезался в дерево, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По их словам, спасатели МЧС резали машину на части, деблокировали водителя и передали медикам.
«Жалко водителя, вытаскивали его 40–50 минут, двери выпилили, всё это время был в сознании», — рассказывает очевидица Лиза. «Водитель — взрослый адекватный дядька, да и стрелка спидометра там замерла на +-60, хз, что там произошло на самом деле, информации толком нет никакой», — добавляет Вадим.
Обстоятельства ДТП выясняются.