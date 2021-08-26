Классификацию отелей по системе «все включено» собираются ввести в России в 2022 году

В 2022 году Ростуризм намеревается в пилотном режиме запустить классификацию отелей, которые работают по системам «все включено» и «ультра все включено». Об этом 25 августа заявила глава федерального ведомства Зарина Догузова, пишет ТАСС.



По ее словам, решение связано с обилием жалоб на качество сервиса в российских гостиницах от привыкших к отдыху на зарубежных курортах туристов.«В Анапе люди уже с другим средним чеком, которые готовы другие деньги тратить на этом курорте, но они за свои деньги хотят и имеют полное право получить нормальный сервис, качество, если уж отель назвался четырехзвездочным, то, будьте добры, соответствуйте», — заявила Догузова.

