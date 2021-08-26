FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +16
73.74р86.58р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Классификацию отелей по системе «все включено» собираются ввести в России в 2022 году

В 2022 году Ростуризм намеревается в пилотном режиме запустить классификацию отелей, которые работают по системам «все включено» и «ультра все включено». Об этом 25 августа заявила глава федерального ведомства Зарина Догузова, пишет ТАСС.

По ее словам, решение связано с обилием жалоб на качество сервиса в российских гостиницах от привыкших к отдыху на зарубежных курортах туристов.«В Анапе люди уже с другим средним чеком, которые готовы другие деньги тратить на этом курорте, но они за свои деньги хотят и имеют полное право получить нормальный сервис, качество, если уж отель назвался четырехзвездочным, то, будьте добры, соответствуйте», — заявила Догузова.

По словам главы Ростуризма, большинство отелей в России не соответствуют заявленной «звездности». Проблемы обычно касаются питания, чистоты и «технологических нюансов».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266081655
А традиционное российское хамство включено?
266206839
и что предложат наши отельеры? гороховый суп с перловкой? или морковную запеканку и фаршированный перец?.... сразу вспомнил: "позвольте здесь расположить своё боа.... позволяю.... бооооооааааааа..."... я никогда не буду отдыхать в этой стране по программ All In... проще сразу выпить "новичка"....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний