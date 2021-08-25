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Комитет по развитию туризма Петербурга просит дополнительные 2 млрд рублей на праздники для туристов и продвижение города

Комитет по развитию туризма просит увеличить его финансирование на 2022 год на 2 млрд рублей. По информации «Фонтанки», именно такую сумму ведомство запросило в ходе нулевых чтений по проекту бюджета 25 августа.

Львиная доля этой суммы — 1 млрд рублей — требуется на субсидии Городскому туристско-информационному бюро. Еще 418,5 млн рублей комитет просит на развитие городского событийного туризма. 369,9 млн рублей — на субсидии городскому Конгрессно-выставочному бюро. Средства понадобятся для развития сети информационных пунктов и продвижения туристских предложений Санкт-Петербурга в России и за рубежом, на профессиональном и клиентском уровне», — рассказал «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Ранее сообщалось, что в первой половине 2021 года Санкт-Петербург посетили 2,6 млн туристов, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Но турпоток все равно был на 40% меньше, чем за такой же период допандемийного 2019-го. По словам Сергея Корнеева, все имеющиеся инструменты для развития туризма город уже использует. Но нужно усиливать информационную кампанию, в частности через продвижение новой туристской географии.

«Восстановление туристских потоков в мире будет проходить в условиях активной конкуренции за внимание туристов всех категорий. И зависеть от темпов вакцинации, привлечения внимания и расширения и разнообразия продуктовой линейки и классической, и новой», — сказал Сергей Корнеев.

Новой туристской географии посвящен проект «Фонтанки» «(От)личный Петербург»: с помощью экспертов мы составили гид по новой туристической географии нашего города. Туристы и горожане найдут здесь необычные достопримечательности, а известные увидят с новых ракурсов. На страницах проекта мы рассказали вам о том, какие видовые точки, здания, дворы, события и праздники выбрали эксперты, и предложили проголосовать за понравившиеся варианты или предложить свои.

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Комментарии (4)

Спортлото_83
а давайте просто закроем комитет по развитию туризма. никого не надо уговаривать ехать в Петербург, он и сам себя продаст без этого дармоедства чиновничьего. это раз. и толпы туристов здесь не нужны - город не так велик. это уже поняли Венеция, Барселона и Амстердам, которые до начала пандемии задохнулись от потока туристов. (а у нас с ужасом вспоминаются армии китайских туристов, которые везде ходили небольшими группами по сто человек)
michailPotapov
Идиоты.. надо было цирк с барановирусом закрывать раньше. Теперь уже миллиарды не помогут. Все мехом накроется.
265982215
Львиная доля этой суммы — 1 млрд рублей — требуется на субсидии Городскому туристско-информационному бюро. Еще 418,5 млрд рублей комитет просить на развитие городского событийного туризма. 369,9 млрд рублей — на субсидии городскому Конгрессно-выставочному бюро.
Это выходит в 1м миллиарде 788.4 миллиарда минимум ?
Эй Фонтанка , когда уже таджика из рабства освободите и наймете людей знакомых с русским языком и порядком цифр ?
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