Комитет по развитию туризма Петербурга просит дополнительные 2 млрд рублей на праздники для туристов и продвижение города

Комитет по развитию туризма просит увеличить его финансирование на 2022 год на 2 млрд рублей. По информации «Фонтанки», именно такую сумму ведомство запросило в ходе нулевых чтений по проекту бюджета 25 августа.



Львиная доля этой суммы — 1 млрд рублей — требуется на субсидии Городскому туристско-информационному бюро. Еще 418,5 млн рублей комитет просит на развитие городского событийного туризма. 369,9 млн рублей — на субсидии городскому Конгрессно-выставочному бюро. Средства понадобятся для развития сети информационных пунктов и продвижения туристских предложений Санкт-Петербурга в России и за рубежом, на профессиональном и клиентском уровне», — рассказал «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.