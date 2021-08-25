Комитет по развитию туризма Петербурга просит дополнительные 2 млрд рублей на праздники для туристов и продвижение города

Комитет по развитию туризма просит увеличить его финансирование на 2022 год на 2 млрд рублей. По информации «Фонтанки», именно такую сумму ведомство запросило в ходе нулевых чтений по проекту бюджета 25 августа.
Львиная доля этой суммы — 1 млрд рублей — требуется на субсидии Городскому туристско-информационному бюро. Еще 418,5 млн рублей комитет просит на развитие городского событийного туризма. 369,9 млн рублей — на субсидии городскому Конгрессно-выставочному бюро. Средства понадобятся для развития сети информационных пунктов и продвижения туристских предложений Санкт-Петербурга в России и за рубежом, на профессиональном и клиентском уровне», — рассказал «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
Ранее сообщалось, что в первой половине 2021 года Санкт-Петербург посетили 2,6 млн туристов, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Но турпоток все равно был на 40% меньше, чем за такой же период допандемийного 2019-го. По словам Сергея Корнеева, все имеющиеся инструменты для развития туризма город уже использует. Но нужно усиливать информационную кампанию, в частности через продвижение новой туристской географии.
«Восстановление туристских потоков в мире будет проходить в условиях активной конкуренции за внимание туристов всех категорий. И зависеть от темпов вакцинации, привлечения внимания и расширения и разнообразия продуктовой линейки и классической, и новой», — сказал Сергей Корнеев.