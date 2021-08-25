Вечером на Невском проспекте в Петербурге образовалась серьезная пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», затор растянулся более чем на полтора километра.

Движение машин замедлилось на участке от дома № 63 на Невском проспекте до строения № 166 на той же улице.

В целом «Яндекс» оценивает загруженность городских магистралей на пять баллов из десяти.

Ранее «Фонтанка» писала, что на Невском проспекте в Петербурге тушили троллейбус. В транспортном средстве произошло возгорание под приборной панелью.