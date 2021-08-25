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В Петербурге тушили троллейбус. Пламя вспыхнуло под приборной панелью

На Невском проспекте в Петербурге спасатели тушили троллейбус

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 25 августа, пожарные получили сообщение о возгорании в троллейбусе в 18:04. В этот момент транспортное средство находилось вблизи Невского проспекта, 93.

Спустя девять минут, в 18:13, пожар удалось локализовать. Воспламенение произошло под приборной панелью, огонь распространился на площади одного квадрата.

автор фото читатель «Фонтанки» Михаил
автор фото читатель «Фонтанки» Михаил
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«В кабине троллейбуса маршрута номер 10 было задымление. На место вызывали пожарную бригаду, пострадавших нет», — добавили в пресс-службе «Горэлектротранса».

К ликвидации пожара привлекали две единицы техники и десять человек личного состава МЧС.

автор фото читатель «Фонтанки» Михаил
автор фото читатель «Фонтанки» Михаил

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Комментарии (1)

f0ntan
Зеваки собрались на тротуаре у дома на углу с Суворовским и смотрят горение и тушение троллейбуса
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