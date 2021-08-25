Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 25 августа, пожарные получили сообщение о возгорании в троллейбусе в 18:04. В этот момент транспортное средство находилось вблизи Невского проспекта, 93.



Спустя девять минут, в 18:13, пожар удалось локализовать. Воспламенение произошло под приборной панелью, огонь распространился на площади одного квадрата.