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Суд в Петербурге отправил в колонию мужчину, который похитил и опоил горожанина ради его комнаты в коммуналке

Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Тодера, которого признали виновным в мошенничестве и похищении человека. Суд лишил его свободы сроком на 2,5 года в ИК строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе городских судов 25 августа, мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Тодера немедленно взяли под стражу в зале суда.

В феврале «Фонтанка» писала, что Колпинский районный суд отправил в СИЗО пятерых мужчин, обвиняемых в похищении человека и мошеннических действиях с его жильем. Тогда следствие выдвинуло версию о том, что Владимир Салтыков, его отец (полный тезка), Дмитрий Тодер и Андрей Кротов с 9 октября 2019-го по 22 апреля 2020-го обманули 50-летнего колпинца. Пообещав ему работу с хорошим заработком, они убедили его покинуть квартиру и увезли на пилораму в Новгородской области, где насильно удерживали до появления сотрудников полиции.

Еще одного участника схемы — Михаила Кузнецова — обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, он заключил договор купли-продажи между умершей матерью колпинца и одним из Салтыковых, тем самым лишив похищенного мужчину права собственности на квартиру в порядке наследования.

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Комментарии (2)

266081655
Будни глубинного народа.....
michailPotapov
А Ваксеры ждут бесплатного жилья от медвепутов... похоже что кинули их...

Едро Отменяет Вакцинацию Студентов.
Приплыли
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