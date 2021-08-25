Суд в Петербурге отправил в колонию мужчину, который похитил и опоил горожанина ради его комнаты в коммуналке

Колпинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Тодера, которого признали виновным в мошенничестве и похищении человека. Суд лишил его свободы сроком на 2,5 года в ИК строгого режима.



Как сообщили в пресс-службе городских судов 25 августа, мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Тодера немедленно взяли под стражу в зале суда.

В феврале «Фонтанка» писала, что Колпинский районный суд отправил в СИЗО пятерых мужчин, обвиняемых в похищении человека и мошеннических действиях с его жильем. Тогда следствие выдвинуло версию о том, что Владимир Салтыков, его отец (полный тезка), Дмитрий Тодер и Андрей Кротов с 9 октября 2019-го по 22 апреля 2020-го обманули 50-летнего колпинца. Пообещав ему работу с хорошим заработком, они убедили его покинуть квартиру и увезли на пилораму в Новгородской области, где насильно удерживали до появления сотрудников полиции.