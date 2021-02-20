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Все обвиняемые в похищении колпинца ради комнаты в коммуналке поехали в СИЗО

Колпинский районный суд заключил под стражу пятерых мужчин, которые обвиняются в похищении человека и мошеннических действиях с его жильём. Об этом 20 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, Владимир Салтыков, его отец — полный тёзка, Дмитрий Тодер и Андрей Кротов с 9 октября 2019 года по 22 апреля 2020 года обманули 50-летнего колпинца, злоупотреблявшего спиртными напитками. Посулив работу с хорошим заработком, они убедили его покинуть квартиру и увезли на пилораму в Новгородской области, где удерживали насильно, пока пострадавшего не нашли сотрудники полиции.

Ещё один участник схемы, Михаил Кузнецов, обвиняется в мошенничестве. Следствие считает, что именно он заключил договор купли-продажи между умершей матерью колпинца и одним из Салтыковых, тем самым лишив пострадавшего права собственности на квартиру в порядке наследования.

Все пятеро отправятся в СИЗО до 16 апреля.

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Комментарии (3)

hornedreaper2000
так комната в коммуналке или все же квартира , не совсем понятно .
Анна Эстедт
А сколько таких объявлений на столбах о помощи зависимым без указания организации теснятся рядом с объявлениями о досуге, так открыто предлагаемом сутенерами, будто правительство региона - их люди!
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