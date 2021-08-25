FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
73.95р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

ВЦИОМ: Россияне положительно оценили выступление Путина на съезде «Единой России»

Россиян попросили оценить выступление президента России Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия». Данные опроса 1,3 тысячи жителей городов-миллионников 25 августа представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство респондентов (79%) заявили, что у них сложилось положительное впечатление от выступления президента на съезде партии 24 августа, 11% ответили, что впечатление было отрицательным, а 5% остались безразличны.

Большинство участников фокус-групп (79%) сообщили, что им было интересно смотреть выступление президента, 21% отметили отсутствие интереса. Две трети участников фокус-групп (64%) считают, что глава государства понимает их проблемы, 24% с этим не согласились.

«Наибольшую поддержку россиян вызвали предложения о единовременной выплате пенсионерам, как работающим, так и неработающим, в размере 10 тыс. рублей (90%), о создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями здоровья (89%), развитии профилактических осмотров населения по всей стране для выявления людей, которым надо вовремя оказывать медицинскую помощь (89%), о внедрении современного оборудования и современных технологий в школах и в медицинских учреждениях (87%), а также выстраивании системы поддержки семей с детьми вплоть до 16–17 лет (86%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Три четверти участников фокус-групп полагают, что президент говорил в своем выступлении честно и искренне, 12% в этом усомнились. Те же три четверти опрошенных граждан полагают, что большинство задач, озвученных президентом, будут в той или иной мере решены, а почти четверть опрошенных считают, что этого не произойдет.

Половина участников опроса изменили свое отношение к партии «Единая Россия» в лучшую сторону, 43% не поменяли отношения, а у 7% отношение скорее ухудшилось.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Nat_May
ВЦИОМ опрашивал заседателей???
Петр Петров
Враки!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний