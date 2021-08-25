ВЦИОМ: Россияне положительно оценили выступление Путина на съезде «Единой России»

Большинство участников фокус-групп (79%) сообщили, что им было интересно смотреть выступление президента, 21% отметили отсутствие интереса. Две трети участников фокус-групп (64%) считают, что глава государства понимает их проблемы, 24% с этим не согласились.

Большинство респондентов (79%) заявили, что у них сложилось положительное впечатление от выступления президента на съезде партии 24 августа, 11% ответили, что впечатление было отрицательным, а 5% остались безразличны.

«Наибольшую поддержку россиян вызвали предложения о единовременной выплате пенсионерам, как работающим, так и неработающим, в размере 10 тыс. рублей (90%), о создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями здоровья (89%), развитии профилактических осмотров населения по всей стране для выявления людей, которым надо вовремя оказывать медицинскую помощь (89%), о внедрении современного оборудования и современных технологий в школах и в медицинских учреждениях (87%), а также выстраивании системы поддержки семей с детьми вплоть до 16–17 лет (86%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ.



Три четверти участников фокус-групп полагают, что президент говорил в своем выступлении честно и искренне, 12% в этом усомнились. Те же три четверти опрошенных граждан полагают, что большинство задач, озвученных президентом, будут в той или иной мере решены, а почти четверть опрошенных считают, что этого не произойдет.



Половина участников опроса изменили свое отношение к партии «Единая Россия» в лучшую сторону, 43% не поменяли отношения, а у 7% отношение скорее ухудшилось.

