Московская мэрия отказала профсоюзу журналистов в митинге против закона об «иноагентах»

Департамент региональной безопасности мэрии Москвы отказал профсоюзу журналистов в проведении митинга против закона об «иностранных агентах». В ответе на заявку городское правительство напомнило, что в столице из-за пандемии коронавируса действует запрет на проведение публичных мероприятий.



Как сообщил Telegram-канал Avtozak LIVE 25 августа, митинг планировали провести 4 сентября на Пушкинской площади. Несколько кандидатов в депутаты Госдумы, в том числе Сергей Митрохин, предложили в этот день провести встречи с избирателями для обсуждения вопросов свободы СМИ.