Московская мэрия отказала профсоюзу журналистов в митинге против закона об «иноагентах»

Департамент региональной безопасности мэрии Москвы отказал профсоюзу журналистов в проведении митинга против закона об «иностранных агентах». В ответе на заявку городское правительство напомнило, что в столице из-за пандемии коронавируса действует запрет на проведение публичных мероприятий.
Как сообщил Telegram-канал Avtozak LIVE 25 августа, митинг планировали провести 4 сентября на Пушкинской площади. Несколько кандидатов в депутаты Госдумы, в том числе Сергей Митрохин, предложили в этот день провести встречи с избирателями для обсуждения вопросов свободы СМИ.
Между тем профсоюз журналистов планирует 2 сентября организовать встречу журналистов, руководителей медиа и юристов, чтобы совместно обсудить пути защиты и договориться о следующих действиях.
24 августа в Петербурге прошли одиночные пикеты в поддержку телеканала «Дождь»*, признанного иностранным агентом 20 августа. Акция не прошла без вмешательства полиции: на Невском проспекте задержали сторонницу движения «Весна» Асю Карпину и координатора, а также автора телеграм-канала Avtozak LIVE Екатерину Гончарову. Последняя стояла с плакатом напротив Казанского собора. Вместе с ними в автозак отправился редактор DOXA Виктор Ершов.
20 августа, помимо «Дождя», Минюст РФ внес в список СМИ-иноагентов издание «Важные истории»*. В реестр также включили семь физлиц.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.