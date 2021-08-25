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Московская мэрия отказала профсоюзу журналистов в митинге против закона об «иноагентах»

Департамент региональной безопасности мэрии Москвы отказал профсоюзу журналистов в проведении митинга против закона об «иностранных агентах». В ответе на заявку городское правительство напомнило, что в столице из-за пандемии коронавируса действует запрет на проведение публичных мероприятий.

Как сообщил Telegram-канал Avtozak LIVE 25 августа, митинг планировали провести 4 сентября на Пушкинской площади. Несколько кандидатов в депутаты Госдумы, в том числе Сергей Митрохин, предложили в этот день провести встречи с избирателями для обсуждения вопросов свободы СМИ.

Между тем профсоюз журналистов планирует 2 сентября организовать встречу журналистов, руководителей медиа и юристов, чтобы совместно обсудить пути защиты и договориться о следующих действиях.

24 августа в Петербурге прошли одиночные пикеты в поддержку телеканала «Дождь»*, признанного иностранным агентом 20 августа. Акция не прошла без вмешательства полиции: на Невском проспекте задержали сторонницу движения «Весна» Асю Карпину и координатора, а также автора телеграм-канала Avtozak LIVE Екатерину Гончарову. Последняя стояла с плакатом напротив Казанского собора. Вместе с ними в автозак отправился редактор DOXA Виктор Ершов.

20 августа, помимо «Дождя», Минюст РФ внес в список СМИ-иноагентов издание «Важные истории»*. В реестр также включили семь физлиц.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

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Комментарии (1)

Бараддур Назгуленко
Деньги берут за границей потому, что они не нужны здесь ни слушателям ни читателям ни зрителям. Соответственно вместе с деньгами получают указания. Странно, что в странах, на которые любят ссылаться так называемые свободолюбивые журналисты, статус иноагентов есть и поступление денег из-за границы ставит на СМИ крест, а у нас эти же свободолюбцы требуют отменить этот закон. Я бы их порол, а некоторых вешал. На площадях. Для острастки.
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