В Кабуле разграбили российский вертолет Ми-8

Авиакомпания Utair перевезла российский вертолет Ми-8 МТ из аэропорта Кабула в безопасное место. Об этом 25 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы компании.



Ранее летательный аппарат был вскрыт и частично разграблен. 17 августа неизвестные проникли на борт вертолета и вскрыли контейнер с аварийно-спасательным оборудованием, в котором были инструменты и неприкосновенный запас продуктов.



Кроме того, злоумышленники повредили внутреннюю обшивку летательного аппарата. Представители Utair навели порядок и выполнили необходимые для вылета работы. В воскресенье, 22 августа, вертолет вместе со всем персоналом авиагруппы переместили в более безопасную локацию.

