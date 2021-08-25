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В Кабуле разграбили российский вертолет Ми-8

Авиакомпания Utair перевезла российский вертолет Ми-8 МТ из аэропорта Кабула в безопасное место. Об этом 25 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы компании.

Ранее летательный аппарат был вскрыт и частично разграблен. 17 августа неизвестные проникли на борт вертолета и вскрыли контейнер с аварийно-спасательным оборудованием, в котором были инструменты и неприкосновенный запас продуктов.

Кроме того, злоумышленники повредили внутреннюю обшивку летательного аппарата. Представители Utair навели порядок и выполнили необходимые для вылета работы. В воскресенье, 22 августа, вертолет вместе со всем персоналом авиагруппы переместили в более безопасную локацию.

25 августа стало известно, что Минобороны РФ начало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Для этого задействовано четыре военно-транспортных самолета.

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Комментарии (13)

Piter Russo
В аэропорту Кабула хоть какая-то охрана есть?
266081655
Так это ж наши друзья разграбили - бородатые няшки! Вот ежели бы враги разграбили - другое дело!
lamer
Вот бы удивились, если вертокрыл оставили на полчаса в Верхних Осельках.
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