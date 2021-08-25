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Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в сексуальном насилии над семилетним пасынком

Василеостровский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, которого подозревают в сексуальном насилии над семилетним пасынком. Он пробудет в следственном изоляторе до 22 октября.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов 25 августа, судебный процесс проходил в закрытом режиме. Предполагаемый преступник признал вину.

«Фонтанка» писала, что накануне оперативники задержали 45-летнего многодетного жителя Васильевского острова по подозрению в сексуальном насилии над семилетним. По версии следствия, мужчина, проживающий с супругой, от которой у него двое биологических детей и пасынок, длительное время развращал последнего и снимал это на видео.

По предварительной информации, ролики с совершенными преступлениями нашли у горожанина в ноутбуке. Кроме того, из квартиры изъяли семь телефонов и многочисленные флешки. Ранее мужчина был одиннадцать раз судим, в том числе за кражи, грабежи и сбыт наркотиков.

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