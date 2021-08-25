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На Васильевском острове задержан одиннадцать раз судимый мужчина по подозрению в сексуальном насилии над семилетним пасынком

«Детский» отдел уголовного розыска задержал многодетного жителя Васильевского острова по подозрению в сексуальном насилии над семилетним мальчиком. Свои действия подозреваемый снимал на телефон.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 августа, накануне около 7 утра на 13-й линии Васильевского острова оперативники задержали 45-летнего местного жителя. По предварительной информации, еще 23 августа следственный отдел СК по Василеостровскому району возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». По версии следствия, мужчина, проживающий на Васильевском с супругой, от которой у него двое биологических детей и семилетний пасынок, длительное время развращал старшего мальчика. И снимал всё это на видео.

По предварительной информации, ролики с совершенными преступлениями нашли у него в ноутбуке. Помимо этого, из квартиры изъяли семь телефонов и многочисленные флешки.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания до решения об избрании ему меры пресечения.

По данным «Фонтанки», задержанный был одиннадцать раз судим, в том числе за кражи, грабежи и сбыт наркотиков.

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Комментарии (5)

spb7771250
РСП - мерзкое зло!
266213829
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна. .

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
260602101
Наверное не менее 100 из 140 миллионов Россиян хотели бы жить в Санкт-Петербурге на Васильевском острове, а живет там одиннадцать раз судимый.....ЭТО КАК ?
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