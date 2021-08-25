На Васильевском острове задержан одиннадцать раз судимый мужчина по подозрению в сексуальном насилии над семилетним пасынком

«Детский» отдел уголовного розыска задержал многодетного жителя Васильевского острова по подозрению в сексуальном насилии над семилетним мальчиком. Свои действия подозреваемый снимал на телефон.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 августа, накануне около 7 утра на
По предварительной информации, ролики с совершенными преступлениями нашли у него в ноутбуке. Помимо этого, из квартиры изъяли семь телефонов и многочисленные флешки.
Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания до решения об избрании ему меры пресечения.
По данным «Фонтанки», задержанный был одиннадцать раз судим, в том числе за кражи, грабежи и сбыт наркотиков.