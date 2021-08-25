На Васильевском острове задержан одиннадцать раз судимый мужчина по подозрению в сексуальном насилии над семилетним пасынком

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 августа, накануне около 7 утра на 13-й линии Васильевского острова оперативники задержали 45-летнего местного жителя. По предварительной информации, еще 23 августа следственный отдел СК по Василеостровскому району возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». По версии следствия, мужчина, проживающий на Васильевском с супругой, от которой у него двое биологических детей и семилетний пасынок, длительное время развращал старшего мальчика. И снимал всё это на видео.

«Детский» отдел уголовного розыска задержал многодетного жителя Васильевского острова по подозрению в сексуальном насилии над семилетним мальчиком. Свои действия подозреваемый снимал на телефон.

По предварительной информации, ролики с совершенными преступлениями нашли у него в ноутбуке. Помимо этого, из квартиры изъяли семь телефонов и многочисленные флешки.



Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания до решения об избрании ему меры пресечения.



По данным «Фонтанки», задержанный был одиннадцать раз судим, в том числе за кражи, грабежи и сбыт наркотиков.

