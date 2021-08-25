FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
73.95р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
7
Печать

В Петербурге борются с похитителями люков. Чугунные крышки заменили полимерными

Чугунные люки в Петербурге заменили полимерными для борьбы с воровством

Кражи люков в городе на Неве вызывают беспокойство коммунальных служб. Открытые крышки представляют угрозу как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Для борьбы с похитителями сотрудники АО «Теплосеть» с начала 2021 года установили на газонах тысячу аналогов полимерпесчаного типа. Эта практика применяется с 2019-го. Отмечается, что в отличие от чугунных такие крышки не представляют интереса для злоумышленников, заявили 25 августа в пресс-службе организации.

Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
ПоделитьсяПоделиться

Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным ГУП «Водоканал», за полгода в Петербурге украли 108 канализационных люков. Рекордсменами стали Курортный, Невский и Красногвардейский районы, на которые приходится более половины похищений. По каждому факту кражи в полицию направляются документы для проведения проверки и возбуждения уголовных дел.

Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Zlato_Serebro
Население нищает, работы нет, приходится заниматься воровством.
f0ntan
Росприроднадзор ведет борьбу с пластиком. Он плохо разлагается. Крышки люков придется делать деревянными
Ingria
и унесли старые люки куда?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний