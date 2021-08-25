В Петербурге борются с похитителями люков. Чугунные крышки заменили полимерными

Кражи люков в городе на Неве вызывают беспокойство коммунальных служб. Открытые крышки представляют угрозу как для автомобилистов, так и для пешеходов.
Для борьбы с похитителями сотрудники АО «Теплосеть» с начала 2021 года установили на газонах тысячу аналогов полимерпесчаного типа. Эта практика применяется с 2019-го. Отмечается, что в отличие от чугунных такие крышки не представляют интереса для злоумышленников, заявили 25 августа в пресс-службе организации.
Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным ГУП «Водоканал», за полгода в Петербурге украли 108 канализационных люков. Рекордсменами стали Курортный, Невский и Красногвардейский районы, на которые приходится более половины похищений. По каждому факту кражи в полицию направляются документы для проведения проверки и возбуждения уголовных дел.