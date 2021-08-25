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«Чуть-чуть задел и хотел извиниться». Отец подростка, севшего на ребенка-аутиста в метро, рассказал свою версию событий

Появилась новая версия конфликта в метро, где парень сел на ребенка-аутиста

Конфликт в московском метро между пассажирами и родителями мальчика-аутиста принимает новые обороты. Отец подростка, севшего на ребенка, обвиняет его родителей, а те предъявляют ответные претензии и ищут помощи у полиции.

Инцидент произошел 22 августа в столичной подземке. Мать инвалида Анна рассказала изданию «Такие дела», что на ее ребенка в вагоне сел 17-летний парень, а после того, как родители заступились за сына, он якобы накинулся на ее мужа с кулаками.

Вскоре в соцсетях появилась видеозапись конфликта. На кадрах видно, что молодой человек действительно задел ребенка, когда садился. При этом кажется, что родители инвалида сами провоцировали оппонентов, а отец мальчика-аутиста взял парня за шею, после чего тот его ударил.

Анна в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что видеозапись смонтирована, якобы там нет основной части конфликта, в том числе удара в голову, который получил ее супруг. С полным видео женщина ознакомилась в отделе полиции. По ее словам, муж заступился за нее, когда обидчики схватили ее за волосы. Также она пожаловалась на синяки на руках.

При этом Анна обвиняет полицию в бездействии. Она заявила, что смогла изложить свою версию инспектору ОВД по метрополитену только через два дня после инцидента. Она надеется, что до конца недели вместе с мужем сможет поговорить со следователем. Предполагаемые нападавшие написали встречное заявление.

Отец 17-летнего подростка Сергей утверждает, что его сын не садился на ребенка-аутиста, а «слегка его задел». Он заявил, что родители мальчика первыми накинулись на молодого человека с кулаками.

«Этот мальчик [с аутизмом] подошел к своим родителям и начал говорить: "Успокойтесь". Раз, два подходил, а отец ему сказал: "Не лезь, отойди". Он [подросток] хотел извиниться, а там понеслась уже перепалка. Он не сел на него. На видео видно, что чуть-чуть просто задел его, я не спорю. Электричка еще поехала, ну и он неаккуратно сел, задел, да. Хотел извиниться, а тут получилось видите как», — приводит слова Сергея Daily Storm.

По факту произошедшего проверку проводит полиция.

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Комментарии (2)

Хорошъ
Интересно. Граждане стали агрессивнее. Ковид? Кризис?
Noisymouse
У аутиста-то, похоже, с головой лучше, чем у его родителей.
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