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Девочки уплыли. От «Забавы-бара» у Петроградской набережной остались только металлические столбы

«Забава-бар» исчезла из акватории Большой Невки

Больше восьми лет Смольный не мог выселить из центра Петербурга шоу-клуб «Забава-бар». Эпическая битва эротического бизнеса и чиновников завершена — девочки уплыли.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Как сообщает комитет по природопользованию 25 августа, накануне судно «отшвартовалось» от Петроградской набережной.

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В Смольном сообщают, что еще в марте прошлого года природоохранная прокуратура подала иск в Приморский районный суд в связи выявленными нарушениями. У клуба отсутствовал договор водопользования на участке акватории Большой Невки в районе дома 44 по Петроградской набережной, и суд в октябре 2020 года иск удовлетворил. Собственника не только обязали демонтировать судно и убрать его из акватории, но и запретили «принимать действия к буксированию его в иные водные объекты, расположенные в границах города».

Но вечеринки в «Забаве-баре» продолжились, и к маю 2021 года было возбуждено исполнительное производство Межрайонным отделом судебных приставов ГУ ФССП по Петербургу.

А утром 25 августа выяснилось, что корабль, «способный унести вас в пучину настоящего веселья и развлечений», ушел, а его телефоны недоступны. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УФССП, приставы к исчезновению «Забавы» с Петроградской набережной непричастны.

автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Наше издание писало, что проблемы у бара начались в 2013 году, когда Смольный в борьбе с нелегальными плавучими заведениями велел клубу убрать трап с незаконно занимаемой земли набережной. «Забаву» даже брали штурмом, а ее директору пришлось прыгать в Неву.

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На годы растянулось судебное противостояние компании-владельца и городских властей, в котором чиновники сначала выигрывали, а потом отбивались в апелляционных инстанциях. Было время, когда за эротический клуб вступался даже УФАС, указывавший комитету по природопользованию на нарушение Закона «О защите конкуренции». А именно — статьи 15-й, в которой говорится о «необоснованном препятствовании деятельности хозяйствующих субъектов». Но последние решения судов не давали владельцам заведения легально вести бизнес.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (10)

261769591
😥
hal9000
Да честно говоря стрёмное корыто..наврятли там за ним кто то следил..оно сгнило уже все по течению унесло наверно..)..как разовая акция ещё ладно...а постоянно там наблюдать эту рухлядь особо радости взору не доставляет...
VF812
Поскольку городом правят идиоты, получаются таки истории. С 13 года Забава плевала на запрет. То есть, стоять ей было можно, а договор заключать город не хотел. 8 лет, Карл. Эффективные менеджеры. Через суд взыскивали бы деньги за причал и штрафы по публичному договору присоединения. Всего делов. Корабль никому не мешал, как и Чинар и Усадьба в Муринском. Полная неспособность бегловской жалкой команды.
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