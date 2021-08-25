Как сообщает комитет по природопользованию 25 августа, накануне судно «отшвартовалось» от Петроградской набережной.
В Смольном сообщают, что еще в марте прошлого года природоохранная прокуратура подала иск в Приморский районный суд в связи выявленными нарушениями. У клуба отсутствовал договор водопользования на участке акватории Большой Невки в районе дома 44 по Петроградской набережной, и суд в октябре 2020 года иск удовлетворил. Собственника не только обязали демонтировать судно и убрать его из акватории, но и запретили «принимать действия к буксированию его в иные водные объекты, расположенные в границах города».
Но вечеринки в «Забаве-баре» продолжились, и к маю 2021 года было возбуждено исполнительное производство Межрайонным отделом судебных приставов ГУ ФССП по Петербургу.
А утром 25 августа выяснилось, что корабль, «способный унести вас в пучину настоящего веселья и развлечений», ушел, а его телефоны недоступны. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УФССП, приставы к исчезновению «Забавы» с Петроградской набережной непричастны.
автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Наше издание писало, что проблемы у бара начались в 2013 году, когда Смольный в борьбе с нелегальными плавучими заведениями велел клубу убрать трап с незаконно занимаемой земли набережной. «Забаву» даже брали штурмом, а ее директору пришлось прыгать в Неву.
На годы растянулось судебное противостояние компании-владельца и городских властей, в котором чиновники сначала выигрывали, а потом отбивались в апелляционных инстанциях. Было время, когда за эротический клуб вступался даже УФАС, указывавший комитету по природопользованию на нарушение Закона «О защите конкуренции». А именно — статьи 15-й, в которой говорится о «необоснованном препятствовании деятельности хозяйствующих субъектов». Но последние решения судов не давали владельцам заведения легально вести бизнес.