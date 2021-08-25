Как сообщает комитет по природопользованию 25 августа, накануне судно «отшвартовалось» от Петроградской набережной.

В Смольном сообщают, что еще в марте прошлого года природоохранная прокуратура подала иск в Приморский районный суд в связи выявленными нарушениями. У клуба отсутствовал договор водопользования на участке акватории Большой Невки в районе дома 44 по Петроградской набережной, и суд в октябре 2020 года иск удовлетворил. Собственника не только обязали демонтировать судно и убрать его из акватории, но и запретили «принимать действия к буксированию его в иные водные объекты, расположенные в границах города».

Но вечеринки в «Забаве-баре» продолжились, и к маю 2021 года было возбуждено исполнительное производство Межрайонным отделом судебных приставов ГУ ФССП по Петербургу.



А утром 25 августа выяснилось, что корабль, «способный унести вас в пучину настоящего веселья и развлечений», ушел, а его телефоны недоступны. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УФССП, приставы к исчезновению «Забавы» с Петроградской набережной непричастны.