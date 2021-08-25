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Водителя автовышки на дамбе выкинуло из кабины и ударило люлькой. На помощь пришел проезжавший мимо манипулятор

Пострадавшего в ДТП на дамбе Петербурга вызволяли с помощью манипулятора

Очевидец аварии с грузовиками на дамбе Петербурга рассказал подробности произошедшего. Водителя автовышки из-под машины доставали общими силами, у него серьезные травмы.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15637104" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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В двенадцатом часу дня 25 августа на 118-м километре внешнего кольца скоростной автодороги через дамбу столкнулись автовоз и автовышка. Последняя от удара легла на бок. Как рассказал «Мегаполису» водитель манипулятора Алексей, водителя автовышки наполовину выкинуло из кабины и ударило люлькой по голове. На помощь пришли свидетели аварии, они пытались поднять кабину, чтобы освободить пострадавшего, и просили о помощи по рации. Алексей не смог остаться в стороне, подогнал манипулятор ближе, и кабину подняли при помощи крана.

По словам очевидца, водитель автовышки был в сознании, когда его вызволяли. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что состояние пострадавшего тяжелое.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_15637104" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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