Водителя автовышки на дамбе выкинуло из кабины и ударило люлькой. На помощь пришел проезжавший мимо манипулятор

В двенадцатом часу дня 25 августа на 118-м километре внешнего кольца скоростной автодороги через дамбу столкнулись автовоз и автовышка. Последняя от удара легла на бок. Как рассказал «Мегаполису» водитель манипулятора Алексей, водителя автовышки наполовину выкинуло из кабины и ударило люлькой по голове. На помощь пришли свидетели аварии, они пытались поднять кабину, чтобы освободить пострадавшего, и просили о помощи по рации. Алексей не смог остаться в стороне, подогнал манипулятор ближе, и кабину подняли при помощи крана.
По словам очевидца, водитель автовышки был в сознании, когда его вызволяли. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что состояние пострадавшего тяжелое.