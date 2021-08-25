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Будет 38-м. В Красносельском районе нашли место в первом классе для ребёнка с инвалидностью

Ребёнку с инвалидностью нашли место в переполненном первом классе в Петербурге

Мальчика с инвалидностью, мама которого целое лето пыталась пристроить сына в первый класс, зачислят в 247 школу Красносельского района. Об этом «Фонтанке» сообщили в администрации 25 августа.

Ребёнку отказали в зачислении в 369 лицей, несмотря на то, что семья проживает по адресу, прикреплённому к учреждению. По данным администрации Красносельского района, в 369 лицее в этом году откроют 7 классов численностью 210 человек. Во время первой волны приёмной кампании, когда документы подают с прикреплённых адресов, в лицей поступило 435 заявлений.

«В первую очередь принимались дети, имеющие первоочередное право зачисления — федеральные и региональные льготники (дети сотрудников полиции, военнослужащих и др.), а также дети, имеющие преимущественное право зачисления (братья и сестры детей, обучающихся в данной образовательной организации, дети, родитель которых занимает штатную должность в образовательном учреждении), и дети, проживающие на закрепленной территории. В перечне отсутствуют льготы, предоставляемые но состоянию здоровья ребенка. Однако наличие инвалидности или слабого здоровья не влияет на вопрос зачисления в школу», — прокомментировали в администрации.

Конфликтная комиссия предложила семье 247 школу. Мама мальчика Любовь подтвердила «Фонтанке» эту информацию, уточнив, что из дома до школы идти около 15 минут, её сын будет 38 ребёнком в классе.

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Комментарии (12)

266214222
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закон..чились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
261215271
Ой здорово, рожайте, рожайте,будете 40-ми в классе да и то после скандала
medvezhonok
в 369 лицей зачисляют любого желающего за деньги. говорят- делайте временную регистрацию в доме, закрепленномо к лицензии и будет вам счастье. туда едут со всего юго-запада родители с детьми, которые думают, что лицей реально сильный, хотя они просто отбирают одарённых детей, а кто даже попал туда, но не показал результаты к 4-5 классу - просят забрать документы. На Тхостова нет управы, т.к. он ЕдиноРос! голосуйте за едро!!
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