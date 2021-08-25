Будет 38-м. В Красносельском районе нашли место в первом классе для ребёнка с инвалидностью

Ребёнку отказали в зачислении в 369 лицей, несмотря на то, что семья проживает по адресу, прикреплённому к учреждению. По данным администрации Красносельского района, в 369 лицее в этом году откроют 7 классов численностью 210 человек. Во время первой волны приёмной кампании, когда документы подают с прикреплённых адресов, в лицей поступило 435 заявлений.



«В первую очередь принимались дети, имеющие первоочередное право зачисления — федеральные и региональные льготники (дети сотрудников полиции, военнослужащих и др.), а также дети, имеющие преимущественное право зачисления (братья и сестры детей, обучающихся в данной образовательной организации, дети, родитель которых занимает штатную должность в образовательном учреждении), и дети, проживающие на закрепленной территории. В перечне отсутствуют льготы, предоставляемые но состоянию здоровья ребенка. Однако наличие инвалидности или слабого здоровья не влияет на вопрос зачисления в школу», — прокомментировали в администрации.