«У вас проблемы со здоровьем, поищите другую школу». Петербурженка целое лето не может получить место в первом классе для сына-инвалида

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Любовь 23 августа, заявление на зачисление сына в первый класс 369-го лицея она подавала 1 апреля, когда стартовала приёмная кампания. Семья проживает по адресу, приписанному к учреждению, значит ребёнок имеет первоочередное право на место в классе.



Сначала маме отказали устно. «Когда узнали, что у ребёнка инвалидность, сказали: «Наверное, вам будет тяжело в нашей школе, поищите другие варианты», — вспоминает Любовь. «Ребёнок неусидчивый, не очень подготовлен для их школы. Видимо, там нужны дети, которые уже умеют читать, писать и так далее. Официально, конечно, такого требования нет, но берут только тех детей, которые ходят на курсы. Когда я сказала, что у нас медицинские процедуры и неудобно ездить в другую школу, то нам ответили: «У вас проблемы со здоровьем, поищите другую школу. У нас очень тяжёлая программа, мы не рекомендуем к нам», — говорит женщина.