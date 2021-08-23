«У вас проблемы со здоровьем, поищите другую школу». Петербурженка целое лето не может получить место в первом классе для сына-инвалида

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Любовь 23 августа, заявление на зачисление сына в первый класс 369-го лицея она подавала 1 апреля, когда стартовала приёмная кампания. Семья проживает по адресу, приписанному к учреждению, значит ребёнок имеет первоочередное право на место в классе.
Сначала маме отказали устно. «Когда узнали, что у ребёнка инвалидность, сказали: «Наверное, вам будет тяжело в нашей школе, поищите другие варианты», — вспоминает Любовь. «Ребёнок неусидчивый, не очень подготовлен для их школы. Видимо, там нужны дети, которые уже умеют читать, писать и так далее. Официально, конечно, такого требования нет, но берут только тех детей, которые ходят на курсы. Когда я сказала, что у нас медицинские процедуры и неудобно ездить в другую школу, то нам ответили: «У вас проблемы со здоровьем, поищите другую школу. У нас очень тяжёлая программа, мы не рекомендуем к нам», — говорит женщина.
Официальный отказ от 369-го лицея пришёл 2 июля. В нём говорится, что в учреждении нет мест. Любовь обратилась в конфликтную комиссию, которая рекомендовала ей снова подать документы в лицей. Также петербурженка обзвонила около 12 школ в районе, везде ей пожаловались на переполненные классы и не смогли дать положительного ответа о приёме ребёнка. Сейчас конфликтная комиссия рассматривает второй отказ 369-го лицея.
В администрации Красносельского района не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и попросили отправить официальный запрос. «Фонтанка» направила документ.
Ажиотаж вокруг мест в первые классы наблюдался в этом году также вокруг 777 школы в Приморском районе. Нехватка мест в престижном учебном заведении подтолкнула некоторых родителей к разговору о селекции.