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«У вас проблемы со здоровьем, поищите другую школу». Петербурженка целое лето не может получить место в первом классе для сына-инвалида

Ребёнку с инвалидностью отказали при приёме в первый класс в Петербурге

В лицее Красносельского района не смогли принять в первый класс ребенка с инвалидностью. Наличие прописки не дало права на зачисление в ближайшую к дому школу.

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Любовь 23 августа, заявление на зачисление сына в первый класс 369-го лицея она подавала 1 апреля, когда стартовала приёмная кампания. Семья проживает по адресу, приписанному к учреждению, значит ребёнок имеет первоочередное право на место в классе.

Сначала маме отказали устно. «Когда узнали, что у ребёнка инвалидность, сказали: «Наверное, вам будет тяжело в нашей школе, поищите другие варианты», — вспоминает Любовь. «Ребёнок неусидчивый, не очень подготовлен для их школы. Видимо, там нужны дети, которые уже умеют читать, писать и так далее. Официально, конечно, такого требования нет, но берут только тех детей, которые ходят на курсы. Когда я сказала, что у нас медицинские процедуры и неудобно ездить в другую школу, то нам ответили: «У вас проблемы со здоровьем, поищите другую школу. У нас очень тяжёлая программа, мы не рекомендуем к нам», — говорит женщина.

Официальный отказ от 369-го лицея пришёл 2 июля. В нём говорится, что в учреждении нет мест. Любовь обратилась в конфликтную комиссию, которая рекомендовала ей снова подать документы в лицей. Также петербурженка обзвонила около 12 школ в районе, везде ей пожаловались на переполненные классы и не смогли дать положительного ответа о приёме ребёнка. Сейчас конфликтная комиссия рассматривает второй отказ 369-го лицея.

В администрации Красносельского района не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и попросили отправить официальный запрос. «Фонтанка» направила документ.

Ажиотаж вокруг мест в первые классы наблюдался в этом году также вокруг 777 школы в Приморском районе. Нехватка мест в престижном учебном заведении подтолкнула некоторых родителей к разговору о селекции.

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Комментарии (8)

***_555
Теперь у директора должны возникнуть проблемы с карьерой.
karbofos
Потому что закрепили законодательно преимущества при приеме в школу для детей судей, прокуратуры, военных, ФСБ и прочих оборотней.

У них у всех дети усидчивые, подготовлены к школе и легко усваивают материал.

Голосовали? Получите.
Елена Владимирова
Вот зачем такого ребенка тянуть в обычную школу? И сам не сможет нормально учиться и другим не даст. Всё равно учителя и другие родители будут его выдавливать оттуда
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