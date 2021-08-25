«Жизнь в сильной зависимости от погоды — это невротический путь». Психиатр — о хандре, которая пришла раньше осени

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В чем отличие этого состояния от депрессии и как с ней справиться, «Фонтанке» рассказал Станислав Полторак, к.м.н., психиатр, психотерапевт НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева .

— Станислав Валерьевич, после жаркого лета свалившееся на Петербург темное небо кажется климатическим предательством. Хочется спать и тосковать. Теперь есть летне-осенняя депрессия?

— Впадение в уныние на фоне изменения погоды — это метеотропная реакция, при которой возможны какие-то вегетативные изменения и короткие периоды плохого настроения.



Часть людей к ней адаптируется, а у кого-то разовьется депрессивное состояние — врачи так называют эпизод сниженного настроения, длящийся более двух недель. И тогда надо решать: либо начинать лечиться, либо справляться с этим состоянием самому.



Станислав Полторак Фото: с сайта doctorpiter.ru Поделиться Поделиться







— «Метеотропная реакция» — словосочетание, похожее на диагноз. И гидрометцентр вот регулярно публикует данные о геомагнитной активности, чтобы люди любое ухудшение самочувствия объясняли «магнитными бурями». При этом врачи утверждают, что связи между ними и состоянием здоровья нет, надо искать настоящие причины его ухудшения.



— Врачи так говорят, потому что они лечат болезни. Но диагноза «метеотропная реакция» нет, а метеозависимость есть. И любой человек реагирует на изменения погоды, мы все метеозависимы. Только те, у кого есть хроническое заболевание, реагируют на погодные изменения так, что оно может напомнить о себе по-настоящему. Если у человека есть проблемы с сердцем, он может отреагировать на изменение погоды нарушением сердечного ритма, например.



— Как проявляется метеотропная реакция, если нет серьезных болезней?

— Меняется характер сна, давление, пульс, ухудшается настроение, снижается, так сказать, жизненная активность. Потом организм адаптируется.



— Какие погодные условия могут ее провоцировать?

— Атмосферное давление, отсутствие инсоляции (солнечного света) — сокращение светового дня в целом и солнца в небе в течение этого дня, температура воздуха. Да и любые другие погодные перемены.



— Если человек сидит в квартире или офисе, какая разница, солнечно или пасмурно на улице, тепло или холодно?

— Это не имеет значения. На него влияет всё, что происходит за окном, и он реагирует на это.

— Что делать? Ждать, когда хандра сама по себе пройдет?

— Если есть реальные обострения хронических заболеваний из-за погоды, надо обращаться к врачу. Если человек в основном здоров, надо вовлекаться в повседневную деятельность — работу, семью, отдых, развлечения.

— Есть какие-то лайфхаки, которые помогут этого достичь?

— Есть, очень простые. Проснувшись утром, человек должен знать, чем будет занят его день. Иначе, чем больше он будет наблюдать за погодой, тем большее влияние она на него будет оказывать. Требуется полное эмоциональное вовлечение в реальную жизнь, на которую погода влияет в 25-ю очередь. И когда хочется отдохнуть от всего, надо организовать себе полное вовлечение в отдых — любой, кому какой нравится. Я знаю, например, много людей, которые талантливо лежат на диване и с удовольствием смотрят в потолок. Их это устраивает.



— В потолок смотреть легче, чем работать в дневных сумерках, работоспособность — так себе, особенно у компьютера. В какой-то момент сильно хочется спать с тех пор, как над городом нависли тучи.

— Никому нельзя работать за компьютером без перерыва. Надо встать, поделать какие-то упражнения, отвлечься на чтение сообщений в соцсетях, лучше каких-то смешных, развлекательных. Только полистайте их лучше в телефоне, отойдя от компьютера.

— Часто для поддержания настроения советуют пить чай с шиповником, чабрецом, зверобоем. Или настойки из этих трав.

— Чушь. Никаких настоек пить не надо, они на спирту, а этанол угнетает нервную систему. И травы, даже если заваривать из них чай, оказывают, скорее, седативный эффект. Зачем он человеку, которому нужно работать, быть активным? Сложно на самом деле перестать грустить, принимая «Негрустин». Название — не более чем грамотный маркетинговый ход.

— Тогда есть еще элеутерококк, лимонник, женьшень.

— Это другое дело, у них есть эффект физической активации. Выпьете вы элеутерококка немерено и будете бегать с удовольствием. А вам надо избавиться от сонливости и начать соображать, сидя за компьютером. Цель не достигнута.



— Беда в том, что сегодняшняя погода разрушает обычно работающий способ взбодриться — выпить чашку кофе. Чтобы избавиться от утренней сонливости, выпил пару чашек — и всё хорошо, а выпил днем — никак не помогло.

— Когда вы перенасыщаете организм кофе, у него включается охранительное торможение. Вы выпили две чашки кофе утром, активизировали организм. Он говорит — достаточно. Но вы добавляете ему кофе, и он выдает парадоксальный ответ на распивание кофе в дневное время.

— Как должно выглядеть «вовлечение в реальную жизнь» в течение суток?

— Эффективно работает веками выработанный режим: с утра вы должны начать работать, неважно, физический у вас труд или интеллектуальный. Днем надо дать себе отдохнуть, потом продолжить работать. Так живут в южных странах, где есть сиеста.

Каждый подразумевает под отдыхом что-то свое — кому-то надо поспать, кто-то может в обеденный перерыв выйти на встречу с кем-то на улицу, прогуляться или посидеть в кафе. И потом продолжает работать. А вечером занимайтесь семьей, смотрите сериал, проводите время с друзьями.



У телевизионщиков есть такое понятие — перебивки. Дневной отдых, короткое отвлечение в течение рабочего дня от трудового напряжения — это и есть эти самые перебивки. Но надо помнить, что большую часть дел надо наметить на световой день, чтобы продуктивность была выше.





— Для петербуржцев нависшее над головой темное небо можно назвать привычным. Оно давит на нас почти каждое лето, не говоря уже об осени и зиме. По какой причине на этот раз его давление ощущается особенно сильно — из-за того, что мы больше двух месяцев прожили под ярким солнцем, а потом всё слишком быстро изменилось?

— Нет, у нас были разные сезоны, и никогда резкого изменения реакции на погоду не было. Тем более что человеку никогда не угодишь: слишком жарко летом, слишком холодно, слишком дождливо. И это всё про Петербург. Если жить в сильной зависимости от погоды, это невротический путь. За ним — еще большее отдаление от реальности: «Я завишу от погоды» — «Я завишу от того, что мне мешают» — «Я завишу от того, что начальник меня не понимает»; и это может продолжаться до бесконечности.

До сих пор мы реагировали на переменчивую погоду в конце лета — начале осени без особой хандры, как вы это называете. Думаю, сейчас у нас такая реакция, потому что люди уже полтора года живут в условиях пандемии. Они выбиты из привычного образа жизни, из-за этого более подвержены и стрессам, и плохому настроению, навеянному погодой.



— Осенью обостряются по-настоящему депрессивные состояния, у кого-то они случаются впервые. Если осень пришла к нам раньше, значит ли это, что депрессии начнут проявляться раньше?

— Хандра, как я уже сказал, — временное состояние. Здоровые люди уже забыли о том, что уходящее лето было жарким. Еще пару недель повисит над нами это тяжелое небо, и мы забудем о том, что оно было солнечным. Перейдем на осенний ритм жизни. А у пациентов, страдающих депрессией, которая, напоминаю, — болезнь, она, вероятно, обострится раньше обычного — будут развиваться депрессивные эпизоды, тревожные состояния и т. д. Это ведь не от календаря зависит. Пришла осень, условно, 20 августа. В другой год она придет 20 сентября. Чем раньше она приходит, тем раньше наступает обострение. И те, кто впервые обращается к нам с депрессивным состоянием, тоже появляются раньше.

— Обращаемость к психиатрам за последние полтора года выросла. Кто эти люди, которые впервые приходят за помощью?

— Обобщенного портрета такого пациента нет. Одни перенесли ковид и жалуются на нарушения сна, когнитивных функций, астению, замедление реакций. Другие не могут справиться со страхом заразиться коронавирусом и заболеть. Между ними большая разница — у первых это физиологические последствия ковида, у вторых психические — и они сами их себе создали. Это и есть невротическое поведение — страх и всё, что за ним следует, никак не уберегает их от ковида и не приближает к нему. Это просто снижает качество жизни.

— Если чрезмерно боишься ковида, психиатр поможет?

— Конечно, у нас много пациентов, которые чрезмерно боятся ковида, прививок, последствий прививок и так далее.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»