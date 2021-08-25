Индийский кинопродюсер погулял на Рубинштейна на 300 тысяч и попросил разобраться со счетом полицию

Недобрым выдалось утро у 48-летнего гражданина Индии, который приехал в Петербург снимать кино. После посиделок в баре на Рубинштейна он обнаружил, что остался без евро и рупий на общую сумму в 300 тысяч рублей.



Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, заявление поступило в полицию Центрального района около двух ночи. Иностранец сообщал, что провел ночь накануне в одном из баров, где сотрудники сначала «незаконно завладели» 400 евро и 9 тысячами рублей, а потом с его карты списалось 260 тысяч рупий.

