FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
73.95р86.81р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
8
Печать

Индийский кинопродюсер погулял на Рубинштейна на 300 тысяч и попросил разобраться со счетом полицию

Кинопродюсер из Индии написал заявление в полицию после посещения бара на Рубинштейна на 300 тысяч рублей

Недобрым выдалось утро у 48-летнего гражданина Индии, который приехал в Петербург снимать кино. После посиделок в баре на Рубинштейна он обнаружил, что остался без евро и рупий на общую сумму в 300 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, заявление поступило в полицию Центрального района около двух ночи. Иностранец сообщал, что провел ночь накануне в одном из баров, где сотрудники сначала «незаконно завладели» 400 евро и 9 тысячами рублей, а потом с его карты списалось 260 тысяч рупий.

Общий ущерб гражданин Индии оценил в 301 тысячу рублей.

По заявлению проводится проверка.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

265084477
"....в незнакомый переулок завела и три раза громко свистнула она...", - А.Северный)))
Serg_I
Вот и сюжет для нового индийского фильма... А полицейским не смешно! Одного не понимаю - зачем карточку свою в чужие руки отдавал, свои уже не держали?
Cashmare
а неча было джавахарлать всяких неру
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний