В Петербурге начались съёмки первого зарубежного проекта федеральной программы рибейтов — шпионского боевика, третьей части индийской франшизы Tiger, со звёздами Болливуда. Создателям возместят 40% от суммы, которая будет потрачена на работу в России, — порядка 46 миллионов рублей.
По сюжету герои ленты — сотрудники службы внешней разведки Индии, которые приезжают в Россию во время одной из миссий. Главные роли исполнят индийский актер и телеведущий Салман Хан и актриса Катрина Каиф. Оба считаются одними из самых популярных и высокооплачиваемых индийских звёзд. В Петербурге их персонажи устроят шпионские погони с трюками.
Как 23 августа отмечает ТАСС, постановкой зрелищных элементов занимается целая команда под руководством российского каскадера Виктора Иванова, работавшего на съёмках «Солдата» Пола Андерсона и «Искусственного разума» Стивена Спилберга.
Релиз индийского боевика запланирован на конец 2022 года. Режиссёром картины выступает Манееш Шарма, известный по «Настоящему индийскому роману» и «Свадебной церемонии».
Организатор съёмок в России — кинокомпания «Эталон-фильм». За производство ленты отвечает индийская корпорация Yash Raj Films. Планируется, что снимать в Петербурге продолжат до начала сентября. Утекшие в сеть фанатские фотографии вызвали ажиотаж в индийских СМИ и стали вирусными. Исполнителя главной роли, появившегося на съемках с рыжей бородой, называют «неузнаваемым».
Под каким именно названием лента дойдёт до зрителей, пока неизвестно. Рабочее название проекта — «Производство 70». Первые фильмы франшизы Tiger вышли в 2012 и 2017 годах. «Тигром» в картинах называют супер-шпиона, роль которого исполняет Салман Хан.
В 2019 году, когда в России ввели систему рибейтов, воспользоваться которой в том числе могут иностранные компании, предполагалось, что это увеличит поток зарубежных инвестиций в страну. Сумму в 300 миллионов рублей, выделенных на реализацию программы с 2021 по 2023 года планируется увеличить на следующий год. Цель — заинтересовать крупные международные студии.