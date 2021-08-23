В Петербурге начались съёмки первого зарубежного проекта федеральной программы рибейтов — шпионского боевика, третьей части индийской франшизы Tiger, со звёздами Болливуда. Создателям возместят 40% от суммы, которая будет потрачена на работу в России, — порядка 46 миллионов рублей.



По сюжету герои ленты — сотрудники службы внешней разведки Индии, которые приезжают в Россию во время одной из миссий. Главные роли исполнят индийский актер и телеведущий Салман Хан и актриса Катрина Каиф. Оба считаются одними из самых популярных и высокооплачиваемых индийских звёзд. В Петербурге их персонажи устроят шпионские погони с трюками.

