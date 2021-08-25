Forbes составил рейтинг 25 богатейших женщин России. Его возглавила основательница Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук названа самой богатой женщиной России. За год её состояние выросло на 1 200 % и оценивается в 13 миллиардов долларов. Об этом 25 августа пишет Forbes.



По версии издания, Бакальчук опередила бывшую владелицу девелопера «Интеко» и вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину (1,3 миллиарда долларов). На третьем месте рейтинга с таким же состоянием расположилась совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова.



В топ-10 богатейших женщин России также вошли дочь совладельца ЛУКОЙЛ Екатерина Федун (900 миллионов долларов), совладелица сети «Светофор» Валентина Шнайдер (650 миллионов), частный инвестор Ольга Белявцева, Евгения Гурьева («Фосагро»), Татьяна Ковальчук («Согаз»), Наталья Луценко (группа «Содружество») и бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева. Состояние этих дам оценивается в 600 миллионов долларов.