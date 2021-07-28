Хабиб обошел Моргенштерна и Бузову в рейтинге самых успешных звезд России

Журналисты издания Forbes 28 июля опубликовали рейтинг «50 самых успешных звезд», оценив доходы российских звезд спорта и шоу-бизнеса за год, их цитируемость в СМИ и соцсетях, а также количество подписчиков в YouTube и Instagram.

Лидером рейтинга с показателем 89.04 оказался экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Дагестанский борец заработал 12 млн долларов, а количество его подписчиков в YouTube и Instagram приближается к 30 млн. В СМИ спортсмена упоминали более 103 тысяч раз, а в соцсетях более 852 тысяч раз.