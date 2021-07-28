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Хабиб обошел Моргенштерна и Бузову в рейтинге самых успешных звезд России

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов стал лидером рейтинга «50 самых успешных звезд», заработав за год 12 млн долларов. Это больше, чем у рэпера Моргенштерна и телеведущей Ольги Бузовой, которые заняли второе и третье место в списке.

Журналисты издания Forbes 28 июля опубликовали рейтинг «50 самых успешных звезд», оценив доходы российских звезд спорта и шоу-бизнеса за год, их цитируемость в СМИ и соцсетях, а также количество подписчиков в YouTube и Instagram.

Лидером рейтинга с показателем 89.04 оказался экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Дагестанский борец заработал 12 млн долларов, а количество его подписчиков в YouTube и Instagram приближается к 30 млн. В СМИ спортсмена упоминали более 103 тысяч раз, а в соцсетях более 852 тысяч раз.

Для сравнения, рэпер Алишер Моргенштерн, который занял вторую позицию рейтинга (84,26 балла), заработал в минувшем году 7,4 млн. Количество упоминаний в прессе вдвое меньше, однако в соцсетях музыкант берет у борца реванш. Его упомянули более 4 млн раз.

Тройку самых успешных российских звезд замкнула певица и ведущая Ольга Бузова (69,8 балла). Ее доход оказался скромным по сравнению с Моргенштерном и Хабибом — всего 3,3 млн долларов, однако по количеству упоминаний в соцсетях теледива немногим уступает коллеге-рэперу — 3,43 млн.

В десятку самых успешных звезд вошли рэпер Тимати (67,84 балла), лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров (63,23), нападающий «Вашингтона» и сборной России по хоккею Александр Овечкин (52,21), телеведущая и блогер Ксения Собчак (51,54), рэпер Баста (50,82), форвард «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба (48,42) и поп-певица Полина Гагарина (44,32).

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Комментарии (4)

Спикуль
А что такого? Закономерно всё! В борьбе за звание лидера мнений мордобоец обошел низкосоциальноответственную и матерщинника. Пъедестал весь занят.
Алексей Власов
Ой как быстро мы катимся в светлое будущее. Аж ухи от ветра закладывает.
265055770
Кто все эти люди?
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