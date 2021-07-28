Хабиб обошел Моргенштерна и Бузову в рейтинге самых успешных звезд России

Журналисты издания Forbes 28 июля опубликовали рейтинг «50 самых успешных звезд», оценив доходы российских звезд спорта и шоу-бизнеса за год, их цитируемость в СМИ и соцсетях, а также количество подписчиков в YouTube и Instagram.
Лидером рейтинга с показателем 89.04 оказался экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Дагестанский борец заработал 12 млн долларов, а количество его подписчиков в YouTube и Instagram приближается к 30 млн. В СМИ спортсмена упоминали более 103 тысяч раз, а в соцсетях более 852 тысяч раз.
Для сравнения, рэпер Алишер Моргенштерн, который занял вторую позицию рейтинга (84,26 балла), заработал в минувшем году 7,4 млн. Количество упоминаний в прессе вдвое меньше, однако в соцсетях музыкант берет у борца реванш. Его упомянули более 4 млн раз.
Тройку самых успешных российских звезд замкнула певица и ведущая Ольга Бузова (69,8 балла). Ее доход оказался скромным по сравнению с Моргенштерном и Хабибом — всего 3,3 млн долларов, однако по количеству упоминаний в соцсетях теледива немногим уступает коллеге-рэперу — 3,43 млн.
В десятку самых успешных звезд вошли рэпер Тимати (67,84 балла), лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров (63,23), нападающий «Вашингтона» и сборной России по хоккею Александр Овечкин (52,21), телеведущая и блогер Ксения Собчак (51,54), рэпер Баста (50,82), форвард «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба (48,42) и поп-певица Полина Гагарина (44,32).