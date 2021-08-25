Запах пригоревшей корочки. Под утро в центре Петербурга тушили пожар на хлебозаводе

Семь пожарных расчетов тушили рано утром возгорание на хлебозаводе в Центральном районе Петербурга.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 25 августа, сообщение о возгорании на проспекте Чернышевского, 16, поступило в 1:51.
В производственном здании, в двух боксах, происходило горение на площади 60 квадратных метров.
Как уточняет пресс-служба администрации Центрального района, на территории хлебного завода «Арнаут» горело в двух боксах на 1-м этаже.
В 2:00 пожару присвоен повышенный номер сложности 1-БИС. В 3:04 ранг пожара снижен до номера 1. В 4:39 пожар ликвидирован силами 7 пожарных расчетов и 33 человек личного состава.