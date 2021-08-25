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Запах пригоревшей корочки. Под утро в центре Петербурга тушили пожар на хлебозаводе

По повышенному номеру сложности тушили на проспекте Чернышевского пожар на хлебозаводе

Семь пожарных расчетов тушили рано утром возгорание на хлебозаводе в Центральном районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 25 августа, сообщение о возгорании на проспекте Чернышевского, 16, поступило в 1:51.

В производственном здании, в двух боксах, происходило горение на площади 60 квадратных метров.

Как уточняет пресс-служба администрации Центрального района, на территории хлебного завода «Арнаут» горело в двух боксах на 1-м этаже.

В 2:00 пожару присвоен повышенный номер сложности 1-БИС. В 3:04 ранг пожара снижен до номера 1. В 4:39 пожар ликвидирован силами 7 пожарных расчетов и 33 человек личного состава.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средс.тва закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Эд Хэммет
А как же ватрушки? С ними не будет перебоев?
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