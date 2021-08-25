СК просит суд заочно арестовать бывшего соратника Тесака по делу об убийствах по мотивам национальной ненависти

«Московский комсомолец» со ссылкой на представителя суда пишет, что избирать меру пресечения будут заочно — фигурант в розыске, около десяти лет назад он уехал на Украину, получил гражданство.

Как следует из картотеки суда, Коротких вменяют убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Материалы переданы судье Николаевой.

Следственный комитет добивается заочного ареста для бывшего соратника националиста Максима Марцинкевича Сергея Коротких, известного как Малюта или Боцман. Соответствующее ходатайство 24 августа поступило в Басманный суд.

Коротких в России участвовал в создании запрещенной в России экстремистской ультраправой организации «Национал-Социалистическое общество»* («НСО», «НС», экстремистская организация, запрещена в РФ). «Новая газета» называет его бывшим соратником Максима Тесака Марцинкевича. В начале августа в Сети появились видеозаписи, на которых оба дают показания на своих соратников. Утверждается, что записи сделаны в 2007 году.

На видео речь идёт об этнических убийствах начала 2000-х годов и причастных к ним лицах. О смерти одного из упомянутых сообщалось в октябре прошлого года.

Тело Тесака было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября 2020 года. Рядом нашли несколько предсмертных записок. Отец Марцинкевича заявлял СМИ и силовикам, что считает, что его сына убили. СК отказал в возбуждении уголовного дела, но в апреле этого года суд признал отказ незаконным.

После гибели Тесака его посмертно обвинили в убийстве как минимум четырех человек.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

