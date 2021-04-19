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Суд в Челябинске признал незаконным отказ СК в возбуждении дела после смерти в СИЗО Максима Марцинкевича (Тесака)

СК Челябинской области придется еще раз провести проверку по факту смерти в изоляторе националиста Марцинкевича

Челябинский областной суд не только удовлетворил апелляцию адвоката отца Максима Марцинкевича, который жаловался на отказ СК возбуждать дело после смерти сына.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда 19 апреля, он также обязал устранить все допущенные нарушения при проведении проверки. Она, по мнению суда, была проведена не в полном объеме, поэтому отказ был признан необоснованным.

Отметим, что в январе 2021 года суд первой инстанции, куда обратился адвокат, действующий в интересах отца Максима Марцинкевича, признал отказ в возбуждении дела обоснованным.

Тело Тесака было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября 2020 года. Рядом нашли несколько предсмертных записок. При этом, по словам адвоката, в день смерти заключенного видеонаблюдение в его камере было отключено. Отец Марцинкевича заявлял СМИ и силовикам, что считает, что его сына убили.

После гибели Тесака его посмертно обвинили в убийстве как минимум четырех человек.

Самого Марцинкевича похоронили 3 октября на Кунцевском кладбище в Москве.

Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014-м годах.

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Комментарии (1)

dimas062
"также обязал устранить все допущенные нарушения при проведении проверки" - а наказание, ответственность какая-то будет за нарушения, или всё так же "правоохранители" абсолютно безнаказаны?
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