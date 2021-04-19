Суд в Челябинске признал незаконным отказ СК в возбуждении дела после смерти в СИЗО Максима Марцинкевича (Тесака)

Челябинский областной суд не только удовлетворил апелляцию адвоката отца Максима Марцинкевича, который жаловался на отказ СК возбуждать дело после смерти сына.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда 19 апреля, он также обязал устранить все допущенные нарушения при проведении проверки. Она, по мнению суда, была проведена не в полном объеме, поэтому отказ был признан необоснованным.
Отметим, что в январе 2021 года суд первой инстанции, куда обратился адвокат, действующий в интересах отца Максима Марцинкевича, признал отказ в возбуждении дела обоснованным.
Тело Тесака было обнаружено в камере челябинского СИЗО в 8 часов утра 16 сентября 2020 года. Рядом нашли несколько предсмертных записок. При этом, по словам адвоката, в день смерти заключенного видеонаблюдение в его камере было отключено. Отец Марцинкевича заявлял СМИ и силовикам, что считает, что его сына убили.
После гибели Тесака его посмертно обвинили в убийстве как минимум четырех человек.
Самого Марцинкевича похоронили 3 октября на Кунцевском кладбище в Москве.