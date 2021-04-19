Суд в Челябинске признал незаконным отказ СК в возбуждении дела после смерти в СИЗО Максима Марцинкевича (Тесака)

Челябинский областной суд не только удовлетворил апелляцию адвоката отца Максима Марцинкевича, который жаловался на отказ СК возбуждать дело после смерти сына.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе суда 19 апреля, он также обязал устранить все допущенные нарушения при проведении проверки. Она, по мнению суда, была проведена не в полном объеме, поэтому отказ был признан необоснованным.



Отметим, что в январе 2021 года суд первой инстанции, куда обратился адвокат, действующий в интересах отца Максима Марцинкевича, признал отказ в возбуждении дела обоснованным.