Вице-премьер РФ Абрамченко: В течение месяца под Новороссийском проведут проверку портов после разлива нефти

В течение месяца представители Росприроднадзора и Ростехнадзора проведут проверку портов после разлива нефти под Новороссийском. Внимание на объектах также уделят всем опасным грузам.
Масштабы разлива нефти, произошедшего 7 августа, пока не подсчитаны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на вице-премьера РФ Викторию Абрамченко.
«Считают как раз. Зафиксировано определенное количество в рамках этой аварии топливно-нефтяной смеси вместе с водой. <…> Сейчас Росприроднадзор нацелен выяснить, сколько нефтепродуктов попало в Черное море, сколько было собрано в виде смеси», — сказала Абрамченко 24 августа.
«Фонтанка» писала, что разлив нефти произошел 7 августа во время закачки на греческий танкер Minerva Symphony на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Снимки со спутника показали, что площадь загрязнения составила около 80 квадратных километров. 11 августа по факту аварии возбудили уголовное дело, на следующий день представители СК пришли с обысками в помещения КТК, допрашивали специалистов и работников предприятий.