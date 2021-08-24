Вице-премьер РФ Абрамченко: В течение месяца под Новороссийском проведут проверку портов после разлива нефти

В течение месяца представители Росприроднадзора и Ростехнадзора проведут проверку портов после разлива нефти под Новороссийском. Внимание на объектах также уделят всем опасным грузам.



Масштабы разлива нефти, произошедшего 7 августа, пока не подсчитаны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на вице-премьера РФ Викторию Абрамченко.



«Считают как раз. Зафиксировано определенное количество в рамках этой аварии топливно-нефтяной смеси вместе с водой. <…> Сейчас Росприроднадзор нацелен выяснить, сколько нефтепродуктов попало в Черное море, сколько было собрано в виде смеси», — сказала Абрамченко 24 августа.

