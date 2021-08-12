СК проводит обыски по делу о разливе нефти у Новороссийска

Как сообщает 12 августа пресс-служба Западного следственного управления на транспорте СК, изначально дело завели по части 1 статьи 252 УК РФ «Загрязнение морской среды». Теперь его расследуют по части 2 той же статьи — она подразумевает, что авария причинила существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде.

Уголовному делу, возбужденному после разлива нефти в Черном море у Новороссийска, ужесточили квалификацию. Следственный комитет ведет обыски в Каспийском трубопроводном консорциуме.

«Опытные следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий, в помещениях консорциума проводятся обыски, допрашиваются специалисты и работники предприятий, в том числе принимавших участие в ликвидации последствий выброса сырой нефти и осуществлявших инспекцию выносного погрузочного устройства», — рассказали в ведомстве.



«Фонтанка» писала, что разлив произошел 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony на терминале консорциума. Снимки со спутника показали, что площадь загрязнения составила около 80 квадратных километров. 11 августа по факту аварии возбудили уголовное дело.

